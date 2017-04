Guardes de talla europea

Riallers de mena, Marc Calzada i Quico Cortès canvien el rostre quan s'estrenyen les guardes. Sota el casc només hi cap seriositat. Són els porters de l'Atlètic Terrassa i de l'Egara i avui, a Eindhoven, han de brillar perquè el seus equips superin el KO16 de l'Euro Hockey League, la màxima competició continental. “No tenim més responsabilitat que cap altre jugador, però un error nostre pot ser molt transcendent en una competició del caos”, diuen els dos porters. Consideren que els seus equips estan preparats per a una de les cites més esperades de l'any tot i arribar en dinàmiques diferents. L'Atlètic, que es veurà les cares en els vuitens amb el Lisnagarvey irlandès (10.30 h), encadena un empat i dues derrotes en els darrers tres partits. D'altra banda, l'Egara, que s'enfronta (17.30 h, Esport 3) al Manheimer alemany, ve de sumar un triomf de molt valor al camp del Club de Campo de Madrid. Però, “quan arriba l'EHL, les dinàmiques desapareixen”, coincideixen.

No se'n refien gens els terrassencs, dels irlandesos, que representen el gruix d'una selecció del seu país en alça. “Si ens pensem que guanyarem amb la gorra anem molt equivocats”, considera Marc Calzada, que s'ha guanyat a pols ser el porter titular de l'Atlètic. “A l'EHL tots els equips són molt competitius”, hi afegeix. Calzada recorda amb un somriure la gesta del conjunt groc l'any passat. “Classificar-nos per a la final a quatre va ser una passada. No ens pressiona. Tot el contrari. Ens dona la tranquil·litat que si fem les coses bé podem guanyar qualsevol”, considera el porter de l'Atlètic, que, amb 23 anys, comença a entrar amb assiduïtat a les llistes de la selecció espanyola absoluta.

Quico Cortès, una institució a l'Egara amb quatre Jocs Olímpics a les seves espatlles, també recorda la final a quatre que va jugar el 2008 amb els ratllats. “Tenim ganes de repetir una cosa com aquella. Fa temps que no passem del K08”, diu el porter de l'Egara, que considera que l'equip s'ha de refer de l'eliminació europea de l'any passat en què l'equip “no va competir”. El Manheimer alemany no serà gens fàcil de superar. “Defensen molt bé i sense generar gaire aprofiten les ocasions. Hem de aprofitar-les nosaltres també i mostrar-nos sòlids a la línia de 22. Si afinem la punteria tindrem opcions”, considera Cortès, que assegura que ha estudiat a consciència el llançador de penals del Manheimer. L'argentí Peillat, un dels millors del món, posarà a prova el porter de l'Egara, un guarda, com Marc Calzada, de talla europea.