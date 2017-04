L'EHL reparteix alegria i agror als equips catalans

Sort dispar per als equips catalans ahir a Eindhoven en el segon dia de KO16 de l'EHL. La jornada matinal va donar una alegria als aficionats de l'Atlètic Terrassa, que va superar (4-1) el Lisnagarvey irlandès amb un partit molt seriós. Però l'Egara, que va merèixer més contra el Mannheimer alemany, va caure eliminat (2-1) amb una diana quan restaven quatre minuts. L'alegria va ser groga i l'agror, ratllada. Demà (14.30 h) serà el torn del Polo, en el K08 contra el Rot Weiss Köln.

Roc Oliva es va erigir, amb tres gols, en el protagonista indiscutible del triomf de l'Atlètic en el KO16. Va obrir la llauna amb un penal córner en el primer quart. Els irlandesos van estirar-se i van tenir premi en l'única ocasió en què van trepitjar àrea groga. De nou, però, Roc Oliva va tornar a veure porteria amb una diana calcada a la primera. Amb el 2-1, el Lisnagarvey no es va arronsar i va disposar de diverses oportunitats des del penal córner per empatar. Marc Calzada, providencial en el tercer llançament, ho va evitar. I l'Atlètic va fer pagar cars els errors als irlandesos; primer, Marc Boltó va resoldre una jugada embolicada dins l'àrea i, en l'últim període, Roc Oliva va culminar el hat-trick amb un gol de penal córner.

L'Egara ho tenia complicat per seguir l'Atlètic fins al KO8. Els ratllats, però, van combatre el potencial alemany, van defensar a la perfecció i van anul·lar Gonzalo Peillat, un dels millors llançadors de penal del món. L'argentí Barreiros va fer l'1-0, però l'Egara, que va anar de menys a més, va empatar en l'inici del darrer quart a través de Pau Quemada. L'expert en penals dels egarencs va tenir un llançament més, però quan faltaven quatre minuts per al final Felix Schües va enviar les il·lusions ratllades a la brossa. Final cruel i agre per a un equip que va merèixer més.