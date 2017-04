“Si he de portar les aigües ho faré encantat”

En recuperacions de lesions d'aquest calibre tenir bé el cap és més important que el genoll

El Barça Lassa rep avui (16 h, Esport3) el Magna Navarra al Palau Blaugrana. L'aferrissada lluita pel lideratge entre el conjunt blaugrana i l'Inter, que ahir va guanyar i té dos punts més, i la qualitat del rival navarrès passaran a un segon pla quan salti a la pista Sergio Lozano. L'astre madrileny, molt estimat al Palau, tornarà a vestir-se de curt després de la lesió que es va fer al genoll dret en el passat mundial de Colòmbia i que l'ha tingut sis mesos fora dels terrenys de joc.

Li han fet un vídeo promocional i tot. Deu tenir unes ganes boges de saltar a la pista.

Quan escalfi, quan jugui els primes minuts… Són imatges que he imaginat durant molt de temps. Les he visualitzat i han estat un estímul durant la recuperació. Pensava molt en aquest dia. El vídeo em va fer molta il·lusió. El club m'ha fet sentir molt estimat. M'han fet pujar molt els ànims en els moments complicats.

Està a to?

La ferida i el genoll estan perfectes. De físic és com si estigués fent una pretemporada amb sis mesos de desavantatge respecte als meus companys. Només fa dues setmanes que faig més coses que treballar sobre el genoll. En exercicis de repetició durant una bona estona noto que em falta una mica de físic. El cap pensa més ràpid que les cames. Ho aniré agafant, cap problema.

Com ha estat la recuperació? Similar a la lesió de l'any passat?

Pel que fa a la recuperació no canvia gaire, el procés és similar. En l'aspecte anímic ha estat més dura. Ve molt seguida amb l'altra, és en un mundial, em perdo gairebé tota la temporada... Ha estat una mica més dura. En aquesta, a més, em va costar molt arribar a flexionar el genoll per un tema de menisc i vaig perdre volum muscular.

Què ha estat el pitjor?

Influeix molt el cap. Com ho afrontes, com vols treballar-ho… Influeix molt més el cap que el genoll, però sempre he estat molt positiu. He tingut molt suport i m'han ajudat molt. Tens moments d'ansietat i baixades d'ànim, però ho he sabut superar.

És important tenir distraccions?

He intentat aïllar-me del futbol sala, excepte del Barça, perquè he volgut seguir les rutines d'equip i estar prop dels meus companys, però per la resta m'he evadit. Perquè veus que la gent gaudeix fent la seva feina i tu t'has d'estar a casa. M'he distret i m'he anat marcant objectius a curt termini.

Vostè és un apassionat del futbol sala. Si hi havia un Inter-Palma a la televisió, no el veia?

He vist partits però molt menys que abans de la lesió. I tampoc he seguit fil per randa les evolucions dels rivals.

Va fer un tuit el dia de la lesió en què deia que tornaria més fort que mai. Ho és? Sergio Lozano és més fort que mai?

Mentalment sí. Sempre m'he considerat molt fort en aquest aspecte. Soc persistent. Sabia que el meu somni era triomfar jugant a futbol sala i ho he aconseguit lluitant al màxim. Aquestes lesions m'han fet tenir més il·lusió que mai per jugar a futbol sala i valorar molt més el fet de jugar-hi. M'ha reforçat el sentit de la vida, de gaudir dels instants i les coses.

En l'anterior lesió va tenir el suport de Lin. En aquesta ocasió, qui ha estat el seu gran suport?

Aleshores estava vivint a casa de Lin. Em va ajudar molt i és com un germà per a mi. I és un gran suport. Ara ell és a Rússia i m'ha ajudat d'una altra manera. Però, entre altres amics i Bateria, que hem passat lesions diferents però hem compartit molts mesos de gimnàs i recuperació junts, ho hem tirat endavant. Un tenia un dia dolent i l'altre l'ajudava. Sempre amb un somriure a la cara.

Veient la infermeria, esperava que l'equip estigués on està?

Quan falta un, l'altre s'arremanga una mica més. I si en falten dos, doncs encara més. I si falten tots els que falten doncs el grup fa un pas endavant. En algun moment important és veritat que no ho hem sabut gestionar bé però l'equip ha competit molt bé els partits contra els principals rivals de la lliga. Fora de casa i a casa. I això s'ha tenir en compte.

Com ha vist l'evolució de l'equip?

Hem arribat a tenir moments de molt bon joc. Hem de millorar coses perquè som joves i hem d'acoblar-nos encara més entre tots. Però tenim una idea de joc i tenim molt futur. Potser, per posar un però, encaixem massa gols, però ho anirem polint, segur.

I ara entrarà en les rotacions Sergio Lozano. L'equip ha d'anar cap amunt encara més, no?

Jo faré el que sigui per ajudar l'equip, però hem de ser conscients d'on vinc i on soc. Jo soc el primer de ser exigent amb mi i amb el que faig, però tot té un procés i no faré meravelles el primer dia. He d'agafar ritme, confiança… He d'ajudar-me amb els companys. I segur que aviat estaré bé, però amb calma. Si ara se'm demana que porti les aigües, ho faré encantat. I si serveixo per donar descans, doncs perfecte.

Quin futur veu al projecte?

Ja ho veurem. El temps ho dirà. De moment, només ens podem imposar guanyar. Perquè som el Barça.