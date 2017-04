No tot són bones notícies

“Ha estat una bona hòstia”, va dir Sergio Lozano, el protagonista d'ahir al Palau Blaugrana. L'astre madrileny va tornar a jugar després de 207 dies de baixa i va viure de prop l'estrepitosa derrota del seu equip contra el Magna Gurpea. El partit, que havia d'estar farcit de bones notícies perquè també Bateria tornava a vestir-se de curt després de molt de temps lesionat, es va convertir en un calvari que va comportar la pèrdua del lideratge de la lliga a favor de l'Inter. “Ja se'ns ha passat l'arròs”, va dir Andreu Plaza, el tècnic del Barça, en la roda de premsa parlant de la primera posició de la lliga regular.

El Barça no va fer un mal primer temps, però la falta de precisió en els darrers metres i un Asier inspiradíssim van impedir que els blaugrana obrissin el marcador. També el travesser va evitar un gol cantat de Bateria. En l'altra àrea, però, Araça va fer el 0-1 que precedia un segon temps farcit de despropòsits blaugrana. Va eixamplar distàncies l'exblaugrana Rafa Usín i Victor va fer el 0-3 a l'equador del segon temps.

Amb Tolrà fent de porter jugador, el partit es va torçar encara més. “El joc de cinc ha estat un desastre”, va dir Plaza, que també va admetre no trobar respostes al fet que l'actitud de l'equip havia fet una baixada en el pitjor partit. “Si no correm i no tenim intensitat som un equip vulgar. Avui hem donat un espectacle lamentable davant una gent entregada”, va dir. I és que en la primera ocasió que van tenir els navarresos, el també exblaugrana Martel va fer el quart. La resposta de Ferrão va ser un miratge enmig del vendaval del Magna, que va veure com Tolrà es marcava en pròpia porteria l'1-5. I no només això; un mala elecció en el moment de canviar va propiciar que Araça fes sol el sisè gol visitant. Regust agredolç d'un Barça que perd el lideratge de la lliga després d'una derrota contundent el dia en què tornava Sergio Lozano i tot havien de ser bones notícies.