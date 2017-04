Un comiat més que injust

El Polo va caure ahir a Eindhoven en els quarts de final de l'Euro Hockey League. Va ser molt injusta l'eliminació del conjunt barceloní, que va merèixer molt més en un duel que es va decidir per l'efectivitat alemanya. Al Rot Weiss Köln li van valer dos gols fets en les tres primeres –i gairebé úniques– ocasions que va tenir. Tot i un bon inici dels catalans, els alemanys van avançar-se amb dues jugades per la banda esquerra que van culminar Christopher Zeller i Marco Miltkau entrant al segon pal. En el primer gol, sobretot, el desajust de la defensa barcelonina va ser greu i el Polo el va pagar molt car.

A partir d'aquí, les ocasions, el joc i la proposta van ser del Polo, i només li va faltar punteria en els metres finals. David Alegre i Lucas Vila van estar a punt de desequilibrar el marcador en una doble ocasió en què cap dels dos va saber batre el porter alemany. I Manu Bordas no va saber rematar quan ho tenia tot de cara per fer el 2-1. En el tercer quart la tònica no va canviar tot i la pujada d'intensitat. El Polo va trobar el camí del gol mitjançant el jove Gonzalo Coll, que va regirar-se dins l'àrea i va definir a la perfecció sobre la sortida del porter alemany. El gol suposava una alenada d'aire per als barcelonins, que seguien insistint sobre l'àrea alemanya.

El conjunt barceloní va disposar de dues ocasions per empatar des del penal córner. En la primera, la mala recepció va perjudicar el llançament, i en la segona, la defensa va tapar bé el llançament de l'holandès Sander Baart.

També va tenir l'ocasió el Rot Weiss Köln per sentenciar, però Mario Fernández va aturar l'un contra un. Els minuts del darrer període van córrer molt ràpid per al conjunt barceloní i l'ofici alemany va fer que l'equip de Carlos Garcia Cuenca, que ahir va merèixer molt més en el KO8 de l'EHL, no disposés de cap més ocasió clara per empatar.