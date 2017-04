Resignats al potencial

Superar un conjunt holandès, i davant la seva gent, era un repte majúscul. Però, no hi ha res escrit en el món de l'esport i, de fet, l'Atlètic ja la va fer grossa l'any passat classificant-se, contra pronòstic, per a la final a quatre europea. Però, no va poder repetir ahir aquella gesta i va acabar resignant-se al potencial de l'Oranje-Rood d'Eindhoven, farcit d'internacionals holandesos. Dos gols locals van ser suficients per eliminar l'Atlètic de l'EHL.

I això que les dues primeres ocasions clares del matx van ser grogues. Roc Oliva va llançar dos penals que la defensa holandesa va repel·lir. La possessió era local, però els jugadors de l'Oranje tampoc se sentien còmodes en l'entremat defensiu que proposava l'Atlètic. Però quan es té un dels millors llançadors de penal del món com Mink van der Weerden no hi ha oposició que valgui. Després de la recepció, l'internacional holandès va obrir les cames, va baixar el punt de gravetat, va obrir la cara bona de l'estic i va arrossegar el pal per impulsar la pilota a l'escaire esquerre de la porteria catalana. Res a fer per a Marc Calzada, que ahir, en diversos passatges del duel, va mantenir el vaixell terrassenc flotant.

Els holandesos van seguir assetjant la porteria de l'Atlètic i, per mitjà de Bob de Voogd i de Rashid Mehmood, van posar l'ai al cor dels grocs en diverses ocasions. No va ser fins a l'inici del tercer gol, però, que l'Oranje va firmar la sentència amb un gran gol del mateix De Voogd. L'internacional holandès va etzibar una canonada creuada a l'escaire de la porteria terrassenca per fer el 2-0. Feia molta pujada per a l'Atlètic, que, tot i posar-hi bona voluntat i molt coratge, no aconseguia trepitjar l'àrea visitant. De fet, el potencial holandès, que obligava els terrassencs a córrer rere la bola en les ràpides possessions de l'Oranje, havia extenuat el conjunt groc. En una jugada de Marc Boltó que no va saber culminar Joan Tarrés va tenir l'Atlètic l'única ocasió per retallar distàncies, però va ser un miratge en un duel dominat pel potencial holandès, que va sotmetre un Atlètic que es va acabar resignant. Digne paper de l'equip de Dani Martín, que ja pensa en la divisió d'honor.