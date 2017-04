L'altra setmana gran

Si no hi ha un daltabaix, el Barça Lassa conquerirà avui (20.30 h) la seva 24a lliga estatal, la setena consecutiva. Només necessita puntuar contra el Bidasoa, el desè classificat del campionat, per certificar matemàticament un nou títol al seu palmarès. El tècnic blaugrana, Xavi Pascual, no vol que la fita passi inadvertida, i per aquest motiu va fer ahir una crida a l'afició: “Ja acumulem unes quantes lligues en què l'equip ho està donant tot, i demà [per avui] necessitaríem que els aficionats estiguessin amb nosaltres per disfrutar també d'aquest nou títol. Estem desitjant que vingui molta gent al Palau, perquè l'equip ha estat treballant tot l'any amb aquest objectiu, i s'ho mereix.”

Si es compleixen els pronòstics, la plantilla tindrà l'oportunitat de celebrar la victòria conjuntament amb els seguidors blaugrana. Un títol que no va gaudir el curs passat, perquè es va assolir dues hores després que el Barça fos eliminat en els quarts de final de la lliga de campions a mans del Kiel (33-30 i 29-24 en l'anada). La derrota del Naturhouse a la pista de l'Ademar (29-28) va donar matemàticament el títol de lliga al conjunt blaugrana, lògicament capcot després de l'eliminació europea. Precisament, aquesta setmana tornen a coincidir les dues cites: la possibilitat de sentenciar avui mateix la lliga i, en aquest cas, el primer partit dels quarts de final, diumenge vinent a l'Sparkassen Arena del Kiel (17.30 h). En aquest sentit, Pascual va tornar a insistir en la resposta de l'afició en els pròxims compromisos al Palau: “Segur que el dia del Kiel [la tornada dels quarts de final serà el dissabte 29] el Palau estarà a vessar, però demà [per avui] és un dia molt important per a l'equip. Repeteixo, estem tot l'any treballant per a això. Potser és aquella feina que tota la gent ja dona per feta, però aquest equip ho està fent des del primer dia.” Tot i la dificultat de l'eliminatòria de diumenge contra el Kiel, el preparador barceloní diu que avui no reservarà efectius: “Intentarem jugar el millor possible per guanyar el partit. Evidentment, hi anirem amb tot el que tenim, perquè és molt important guanyar el títol de lliga. És el títol que et dona la regularitat de tot l'any; són molts partits que has de guanyar, molts entrenaments, molts viatges... i s'hi ha de donar el mèrit que té.” El tècnic català concentrarà l'equip abans del partit i no donarà la convocatòria fins poc abans de començar, perquè vol esperar com evolucionen els jugadors que estan tocats. Tampoc vol pensar encara en el partit de diumenge contra el Kiel: “Penso que un títol de lliga es mereix que tothom estigui focalitzat en el que cal. Si el calendari ha marcat que pugui ser demà quan ho aconseguim, ens hem de concentrar a fer el màxim per guanyar el partit.”

El Barça certificarà el títol quatre jornades abans del final, si fa no fa com els últims cursos. Ho farà, a més, havent enllaçat 26 victòries consecutives, que, sumades a les anteriors, eleven el registre a 117 triomfs seguits en la lliga. Uns números que conviden a pensar en un passeig triomfal quan en realitat l'equip ha tingut més dificultats que en les temporades anteriors. Només cal veure els resultats dels partits contra l'Ademar de Lleó, el segon classificat, que s'han resolt amb dos triomfs blaugrana per la mínima (26-25 i 27-28). En aquest sentit, també resulta eloqüent la diferència de gols a favor que ha assolit el Barça enguany (221) en comparació amb les tres temporades anteriors (297 la 2015/16, 321 la 2014/15 i 347 la 2013/14). En tot cas, serà la setena lliga de l'era Pascual, que ja va deixar enrere les cinc del Dream Team de Valero Rivera conquerides entre el 1995 i el 2000. Un motiu més de celebració per a un equip que ja ha assolit la categoria de llegendari.