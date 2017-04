Del podi a l'hospital

El belga Philippe Gilbert (Quick-Step) serà baixa en les dues últimes clàssiques de les Ardenes –Fletxa Valona i Lieja-Bastogne-Lieja– com a conseqüència de l'accident que va tenir durant l'Amstel Gold Race, fet que no li va impedir guanyar la cursa de manera brillant.

Després de la cerimònia de la victòria al podi i de la posterior conferència de premsa, Gilbert va anar a l'hospital per fer-se exàmens mèdics, ja que tenia un fort dolor al costat dret per culpa del xoc en el qual es va veure implicat. Els metges li van diagnosticar una lesió al ronyó dret. No és res greu, però l'inhabilita per mantenir la seva ratxa triomfal en les dues últimes grans clàssiques de primavera.

“Quan vaig caure vaig sentir dolor, però un cop vaig tornar a pujar a la bicicleta vaig pedalar com si no tingués res. Al final, però, va tornar el dolor a l'espatlla i, tot i que no és res greu, durant una setmana hauré d'estar aturat”, va dir Gilbert (34 anys).

Gilbert ha estat el tercer corredor de la història a guanyar la volta a Flandes –després d'una escapada en solitari de 56 quilòmetres– i l'Amstel Gold Race en una mateixa temporada. Els resultats l'han catapultat en el rànquing UCI World Tour fins al segon lloc, només superat pel seu compatriota Greg van Avermaet (BMC), vencedor aquest any en la París-Roubaix, la Gent-Wevelgem, l'E3 Herelbeke i l'Omloop Het Nieuwsblad, totes de màxima categoria.

“És un dels meus millors anys, i he competit bé tant a les Ardenes com a les llambordes; és una llàstima que no pugui seguir, però l'equip té corredors de sobres per lluitar per la victòria en les properes curses”, va dir Gilbert, sense dubte un dels ciclistes de l'any.