Lluitaran per entrar a les finals

Els quatre catalans que formen part de la selecció espanyola, que des d'avui i fins diumenge disputaran l'europeu de Romania, lluitaran per entrar a la final individual del concurs complet, i en les dels aparells. En aquesta edició del campionat d'Europa, que es disputa a la localitat romanesa Cluj-Napoca, no hi ha competició per equips. Rubén López i Joel Plata (CG Sant Boi), Nora Fernández (Salt GC) i Paula Raya (Pasifase Vilanova i la Geltrú) inicien la primera gran competició del nou cicle olímpic amb moltes ganes i il·lusió de començar a destacar amb el nou codi de puntuació que entra en vigor.

El ripolletenc Rubén López i l'alacantí Néstor Abad faran tots els aparells masculins i aspiren a estar entre els 24 millors que disputaran la final del concurs complet. El barceloní Joel Plata disputarà tres aparells: el cavall amb arcs, les paral·leles i la barra, i buscarà apropar-se a les places de finalista. Això mateix faran la resta de companys de la selecció masculina, el mallorquí Adrià Vera, el madrileny Alberto Tallón i el dominicà nacionalitzat Ray Zapata, que hauria d'estar en la final de terra.

En la categoria femenina, la gironina Nora Fernández i la vilanovina Paula Raya estaran acompanyades per l'andalusa Ana Pérez i la mallorquina Cintia Rodríguez. Totes elles estan inscrites en els quatre aparells i lluitaran per entrar en la final del concurs complet i en cada un dels aparells.

L'europeu s'inicia avui amb la qualificació masculina, demà es farà la femenina i divendres hi haurà la final del concurs complet masculí i femení. Dissabte i diumenge es faran les finals per aparells de nois i noies.