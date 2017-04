Invitació per a Robredo a Barcelona

L'olotí Tommy Robredo (1982) ha rebut la primera wild card (invitació) del Barcelona Open Banc Sabadell per, que començarà dissabte a les pistes del RCT Barcelona. Robredo, que gràcies al gest del seu club accedirà directament al quadre principal, va ser el vencedor del torneig el 2004 i l'ha jugat 17 vegades.

Robredo, que va arribar a ser el número 5 del món, figura ara en el lloc 300 de la llista mundial per culpa d'una llarga absència de les pistes després de ser operat en el colze. Posteriorment també va tenir una lesió al peu, fet que ha provocat el seu descens el rànquing. Amb tot, aquest any sembla haver començat una lleugera recuperació com va demostrar la setmana passada a l'obert del Marroc on va ser capaç de tombar el búlgar Grigor Dimitrov. Amb 35 anys el jugador, que resideix a Sant Cugat, no es rendeix i vol aprofitar la temporada de terra batuda, la seva millor superfície, per fer-se valer i tornar a pujar llocs a l'ATP.