La UE Santboiana, convidada de pedra

La final de la copa de rugbi, que es jugarà el 30 d'abril, va ser presentada ahir a l'Ajuntament de Valladolid en un acte amb totes les institucions públiques castellanes i espanyoles implicades en l'esdeveniment i amb els presidents dels dos clubs de la ciutat, però paradoxalment sense ningú de la UE Santboiana, que és un dels equips que jugarà el partit. Els organitzadors, que es van vantar que ompliran l'estadi de Zorrilla per segon cop (26.512 persones), no van tenir ni el detall de pagar el desplaçament a l'acte al president del club català, Miquel Martínez. “Es tracta d'un partit esportiu no d'un festival de la ciutat de Valladolid, no ens estan considerant com a actors imprescindibles, simplement perquè no estem d'acord que es jugui a casa del rival”, va dir ahir Martínez.

En la presentació es va confirmar que s'han venut més de 23.000 entrades i que, per tant, per segon any consecutiu s'omplirà l'estadi de Zorrilla. L'equip català mai haurà jugat un partit en un ambient tan advers a les grades, ja que la majoria d'entrades s'han venut a Valladolid a través de la campanya conjunta que han fet els dos clubs de la ciutat –El Salvador, que és el finalista i el VRAC–, les institucions públiques i la federació espanyola, que des d'un primer moment va triar Valladolid com a seu per repetir el ple de la final del 2016.

El president de la Federació Espanyola de Rugbi, Alfonso Feijoo, va repetir en l'acte que l'objectiu és convertir Valladolid en una seu permanent, tot i que pugui generar “problemes de neutralitat” entre els dos equips finalistes.

En l'acte gairebé no es va fer cap referència a la Santboiana, degà del rugbi català, i es va parlar sobretot dels dos clubs de Valladolid i de l'acord per organitzar conjuntament l'esdeveniment.