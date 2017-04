Les millors golfistes del circuit europeu, a Sitges

Ahir va tenir lloc la presentació de l'Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el torneig de golf, integrat en el Ladies European Tour, que es disputarà entre demà i diumenge al Club de Golf Terramar de Sitges. Es tracta de la primera competició professional que es disputa a l'Estat espanyol el 2017 i la primera a Catalunya des del 2008, quan es va celebrar l'últim Catalonia Ladies Masters a l'Empordà Golf de Torroella de Montgrí. L'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm va albergar la roda de premsa que obria l'esdeveniment, amb la presència d'Anika Sörenstam, capitana de l'equip europeu de la Solheim Cup, i de la vicecapitana, Marta Figueras-Dotti, que també és l'ambaixadora del torneig. En representació del Club de Golf Terramar va parlar la golfista Camilla Hedberg, que va destacar “les magnífiques condicions” en què es troba la gespa on acostuma a jugar i va donar pistes sobre on pot estar la clau de la competició. “És un camp on es poden fer bastants birdies, seran importants els pars tres, que són llargs, sobretot si hi ha vent en contra, com sembla que passarà dijous. Si jugues bé els pars tres i sense complicar-te en cap altre forat, tindràs una bona setmana”, va comentar en aquest sentit. “Serà un honor competir a casa, davant dels meus i contra les millors”, hi va afegir.

Marta Figueras-Dotti va destacar que, tot i que viurà la seva primera edició, el Mediterranean Ladies Open no serà una competició menor. “Viurem un setmana espectacular, un torneig memorable per al golf femení. El millor torneig de golf que se celebrarà a l'Estat”, va assegurar. Per la seva banda, Anika Sörenstam considera que durant aquests dies, a Sitges, disposarà d'una gran oportunitat per poder veure moltes de les jugadores europees que a l'agost participaran en la Solheim Cup, a Iowa. “És una setmana per avaluar el moment de forma de les nostres jugadores, però sobretot per gaudir del millor golf”, va manifestar la sueca. L'equip de la Solheim Cup l'integren les quatre primeres classificades del Rànquing LET Solheim, les quatre primeres del rànquing mundial femení i quatre jugadores a elecció de la capitana. D'acord amb aquests criteris, actualment es perfilen com a integrants de l'equip europeu Anna Nordqvist, Carlota Ciganda, Karine Icher, Georgia Hall i Melissa Reid, totes elles presents a Sitges.

L'Estrella Damm Mediterranean Ladies Open tindrà la participació de 108 jugadores de 20 nacionalitats diferents. El tall (65+empatades) s'establirà al final de la jornada de divendres. La fase final es disputarà, doncs, dissabte i diumenge. L'entrada durant els quatre dies de competició serà gratuïta, per la qual cosa s'espera un gran ambient, especialment durant el cap de setmana. A més, el torneig serà retransmès per cinc televisions: Televisió de Catalunya, Gol TV, Canal Sur, Movistar Golf+ i Teledeporte.