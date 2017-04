Xoc de trens a Londres

La IAAF ha decidit canviar els horaris del mundial d'atletisme de Londres per satisfer la petició del recordista mundial dels 400 m, Wayde van Niekerk, que té la intenció de competir també en els 200 m. Això provocarà, amb tota seguretat, un dels duels més esperats de l'any contra Usain Bolt, que ha dit que es vol acomiadar de l'atletisme a Londres amb els títols en els 100 i els 200 m, proves en què té els rècords del món. Van Niekerk té una millor marca en els 200 m, de 19.94, però durant tot el 2016 no va competir en la prova. La decisió beneficiarà velocistes ràpides en els 200 i 400 m de la categoria femenina, com ara Allyson Felix i Shaunae Miller.

El ritme de venda d'entrades per al campionat és altíssim i ja se superen les 600.000, incloent els tiquets per a nens que es venen precisament amb el nom d'Usain Bolt.