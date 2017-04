Ramos derrota Murray i enamora a Montecarlo

La imatge emocionant del mataroní Albert Ramos amb els dos punys tancats i cridant embogit viscuda a Roland Garros el juny passat quan va derrotar Milos Raonic en els vuitens s'ha repetit avui a Montecarlo. Una remuntada inversemblant quan perdia per 4-0 el tercer set davant del número 1 Andy Murray (1) que li permet accedir per primer cop als quarts de final d'un Masters 1000, ha estat el detonant d'una alegria galàctica. La fe del mataroní (15) ha marcat la diferencia i ha acabat esborrant Murray. Especialista empedreït en terra batuda i situat en el lloc 24è del món –el seu millor rànquing de sempre que ara millorarà–, Ramos s'ha imposat per 2-6, 6-2 i 7-5 en una batalla de dues hores i 32 minuts a pesar d'haver perdut els tres torns de servei del primer acte. Desballestat quan tenia el partit gairebé a la mà, Murray encara es frega els ulls ara. Però el cert és que el català, valent, ha fet un pas endavant en el tercer set. L'escocès ha mort contemplatiu defensant per darrera de la línia de fons confiant que amb la seva capacitat defensiva i el recurs de les deixades ja en faria prou. El pròxim rival del maresmenc serà el croat Marin Cilic (5), que ha derrotat el txec Tomas Berdych (9) per 6-2 i 7-6 (8).