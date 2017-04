Ramos enamora a Mònaco

Malgrat que la batalla a Austràlia va ser aferrissada –cinc sets–, ahir Rafa Nadal (4), el vigent campió i nou cops vencedor al principat monegasc, va imposar la seva llei sobre terra batuda i va apallissar l'emergent alemany Alexander Zverev (14) per un doble 6-1 amb set trencaments que ho diuen absolutament tot. El manacorí, que va aconseguir el triomf 60è en el torneig, jugarà els quarts contra l'argentí Diego Schwartzman, botxí de l'alemany Jan-Lennard Struff per 6-3 i 6-0. A més de Murray, també es va acomiadar el suís Stan Wawrinka (3), derrotat per l'uruguaià Pablo Cuevas (16) per 6-4 i 6-4. El sud-americà se les haurà amb el francès Lucas Pouille (11), que va batre el seu compatriota Adrian Manarino per 3-0 i retirada. Per la part de baix, el serbi Novak Djokovic (2) va superar l'asturià Pablo Carreño (13) amb penes i treballs per 6-2, 4-6 i 6-4. En un duel que es podria repetir en el Godó la setmana vinent, el belga David Goffin (10) va superar l'austríac Dominic Thiem (6) per 7-6 (4), 4-6 i 6-3 i mesurarà forces amb Djokovic.