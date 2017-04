Una batalla en dos fronts per evitar el descens

L'última jornada de la fase regular de la divisió d'honor es presenta decisiva i amb diferents fronts oberts. En joc hi haurà la possibilitat de millorar la posició final, un fet vital amb vista als emparellaments del play-off pel títol i el repartiment de les places de competició europea, però sobretot la resolució final de la pugna entre el Molins de Rei i el Rubí per evitar el descens directe i consolar-se amb una promoció per mantenir la categoria. Hi haurà teca a cinc de les sis piscines, i l'únic duel sense rellevància és el que enfrontarà l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell, primer i segon, respectivament.

El partit més dramàtic es jugarà a Rubí. Els vallesans necessiten sumar els tres punts contra el Terrassa per aspirar a la salvació. La gesta no els serà fàcil perquè els egarencs no es poden relaxar, ja que també necessiten vèncer per assegurar-se el tercer lloc. De tota manera, si el Rubí aconseguís la victòria, faria un pas de gegant però no definitiu, ja que hauria d'estar pendent del partit entre el Molins de Rei i el Sant Andreu. Els de Sergi Pedrerol són penúltims i tenen dos punts de marge respecte del Rubí.

El tècnic del Rubí, Toni Aguilar, reconeix l'enorme dificultat de capgirar la situació, però no es rendeix: “Per intentar-ho que no quedi.” Admet que si el Terrassa no s'hi jugués res tindrien més possibilitats. Apel·la a la il·lusió per tornar a disputar la promoció tal com van fer el curs passat i tancar la temporada: “Ha estat difícil per la renovació que vam patir i les baixes de jugadors importants”, tot i que no pot retreure res a ningú, encara que no han estat encertats en els partits clau contra els rivals directes.

Pedrerol prefereix no avançar-se als esdeveniments i no dona la promoció per assegurada. Reconeix que a principi de curs hauria signat la posició actual, malgrat que considera: “Amb una mica més de sort hauríem pogut sumar algun punt més que ens permetria afrontar el final menys necessitats.”

Finalment, el CN Barcelona procurarà conservar la cinquena posició en el duel contra el Canoe madrileny, que saltarà a la piscina disposat a arrabassar-la-hi.