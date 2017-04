Ramos excel·leix contra Cilic i ja és a semifinals

El somni d'Albert Ramos (15) prossegueix a Montecarlo. El mataroní ha tornat a donar avui una lliçó d'esforç, de fe, d'abnegació, de treball i de tennis contra el croat Marin Cilic (5), el vuitè del món i campió de l'obert dels EUA el 2014, i s'ha plantat a les seves primeres semifinals d'un Masters 1000 consumant un dels salts qualitatius més grans de la seva carrera. Ramos, que duia un 3-1 en contra davant del croat, ha sabut aferrar-se a la pista amb la punta dels dits en plena caiguda lliure en el tercer acte quan perdia per 0-2 rememorant la remuntada que havia fet el dia anterior davant del monstre Andy Murray i s'ha imposat per 6-2, 6-7 (5) i 6-2 en dues hores i 32 minuts, curiosament la mateixa duració del duel davant del número 1. El català ha sabut sobreposar-se a l'ofuscació després d'haver cedit el segon set quan el dominava primer per 5-3 i després per 5-4 i servei. En el tie-break, a més, també ha disposat d'un 5-3 favorable per segellar el triomf. Però el balcànic ha respost de manera contundent i ha desplegat el seu millor tennis ofensiu. El català s'ha vist obligat a aixoplugar-se i esperar la seva oportunitat. Amb 0-2, Cilic ha vist el partit guanyat i no ha sabut replicar quan Ramos ha emergit majestuós a partir de la profunditat i d'intercanvis llargs que li han permès consumar un parcial espectacular de 6-0. El balcànic ha connectat un major nombre de cops guanyadors, però la seva creu han estat els errors no forçats provocats per la consistència del maresmenc, especialista consumat en terra batuda que va llançat cap al top 20 –ara és 24è–.

El rival de Ramos serà el vencedor del partit que juguen ara en el segon torn el francès Lucas Pouille (11) i l'uruguaià Pablo Cuevas (16).