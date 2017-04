Posi un Rafa López a la vida

“És l'home que vull en tots els meus equips”, diu Adolfo de Rafa López. Els dos jugadors del Barça Lassa es veuran les cares avui (20.30 h, Esport 3) amb el seu exequip, el Catgas Energia Santa Coloma. Serà la segona vegada per a Adolfo, que ja va viure el derbi de l'anada amb la samarreta blaugrana. Aleshores, però, el tanca cordovès figurava a la plantilla colomenca i fa un parell de mesos va canviar de vaixell. “Serà molt especial. És una sensació bonica i diferent. El viuré de manera molt sentida aquest derbi”, diu Rafa López, que va militar gairebé sis anys a la disciplina colomenca. “Crec que serà especial per a ell. Per als altres serà especial, bàsicament, perquè és un derbi i sempre es viuen intensament, sigui on sigui”, diu l'argentí Maxi Rescia, que es mostra il·lusionat per jugar per primera vegada al Palau Blaugrana. “Al cap i a la fi, som professionals que, lluny de la pista, mantenim una amistat”, hi afegeix Rescia, que insisteix en la importància d'un partit que és cabdal per al Catgas en la lluita per ser als play-off. Quan falten dues jornades, els colomencs encara tenen marge respecte dels seus rivals. “A priori ho tenim a favor però hem d'acabar-ho de certificar. I, si pot ser, fer-ho al Palau, on les dinàmiques i les posicions desapareixen pel simple fet de ser un derbi”, coincideixen Pablo del Moral i Alfonso Prieto, jugadors del Catgas i excompanys de pis de Rafa López. Els tres van compartir estones, viatges, caps de setmana i moltes vivències més enllà del vestidor. “El Rafa és un reflex del que és a la pista. Un noi treballador que ha renunciat a moltes coses per arribar on és. I sembla seriós, perquè dins la pista ho és molt, però quan surt de la pista també té un punt de bromista molt divertit”, explica Del Moral. “Fins que et posava una multa. Ell era l'encarregat de posar-les quan no netejàvem o quan no fregàvem. I cap li passava per alt”, hi afegeix rient.

Rafa, de Priego de Córdova, Pablo, de Móstoles, i Alfonso, de Madrid, van fer, a Santa Coloma, una família que va fer oblidar l'enyorança de casa. Fins i tot quan els tres –estudiants d'enginyeria, gestió esportiva i psicologia, respectivament– s'havien de tancar a la seva habitació per preparar els exàmens. “I tot i que el Rafa és més de veure pel·lícules que de jugar a la PlayStation, les setmanes postestrès estudiantil eren molt agraïdes”, recorda Prieto, que insisteix en la implicació de Rafa López quan era capità del Catgas. “Ajudava als nous com si els conegués de tota la vida. Sempre et posava totes les facilitats del món”, explica el mateix Prieto. “Amb persones com ell al vestidor, tot és més fàcil”, assegura Adolfo, que reconeix que se'n va alegrar molt quan es va confirmar el fitxatge del cordovès pel Barça.

Els blaugrana, que també es juguen molt en el derbi d'avui, volen esgotar totes les opcions de ser primers. “Hem de ser realistes i saber que és impossible que l'Inter punxi. Ara ens toca no fallar i assegurar la segona plaça, perquè el Pozo tampoc fallarà”, considera Andreu Plaza, el tècnic del Barça, que té una assegurança de combativitat en Rafa López, l'home que avui, en el derbi contra el Catgas, serà el centre de les mirades.