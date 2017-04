Ramos s'aferra al somni

El somni d'Albert Ramos (15) prossegueix a Montecarlo. El mataroní va tornar a donar ahir una lliçó d'esforç, de fe, d'abnegació i de tennis contra el croat Marin Cilic (5), el vuitè del món i campió de l'obert dels EUA el 2014, i s'ha plantat en les seves primeres semifinals d'un Masters 1000 tot consumant un salt qualitatiu. El seu rival serà el francès Lucas Pouille (11), que va vèncer l'uruguaià Pablo Cuevas (16) per 6-0, 3-6 i 7-5. S'han trobat dos cops: 1-1.

Ramos, que duia un 3-1 en contra davant del croat, va aferrar-se a la pista amb la punta dels dits en plena caiguda lliure en el tercer acte quan perdia per 0-2 rememorant la remuntada que havia protagonitzat el dia abans contra el monstre Andy Murray i es va imposar per 6-2, 6-7 (5) i 6-2 en dues hores i 32 minuts, curiosament la mateixa durada del duel contra el número 1. El català va saber fer el cor fort per sobreposar-se a l'ofuscació després d'haver cedit el segon set quan el dominava per 5-4 i servei. En el tie-break, a més, també va disposar d'un 5-3 favorable. Però el balcànic va respondre de manera contundent i va desplegar el seu millor tennis quan estava amb l'aigua al coll. El català es va veure obligat a aixoplugar-se amb paciència i esperar. Amb 0-2 en el tercer set i pilota de 0-3, Cilic va veure el partit guanyat i no va saber respondre quan Ramos va emergir majestuós amb un 6-0 a partir de la profunditat i els intercanvis llargs burxant sovint sobre el revés del seu oponent. El balcànic, amb molta classe, va connectar un major nombre de cops guanyadors, però la seva creu van ser els errors no forçats provocats per la consistència del maresmenc –57 per només 28–, que va llançat cap al Top 20 –és 24è–. Ramos va enllestir el primer set amb dos trencaments i quan duia el segon encarrilat amb un break amunt va arribar la fase de màxima exigència.

Djokovic, al carrer

Novak Djokovic (2) va entrar en escena en el tercer torn del dia a la central Rainier III i va sucumbir contra el belga David Goffin, que el va batre en la cinquena pilota de partit per 6-2, 3-6 i 7-5 i va furgar en la crisi existencial del balcànic. Goffin se les haurà amb el balear Rafa Nadal (4), que va haver d'arromangar-se contra l'argentí Diego Schwartzman (41è de l'ATP)–6-4 i 6-4– i presenta candidatura. L'argentí va esgarrapar un break en el primer joc, però Nadal va replicar amb dos trencaments (4-1), que van ser neutralitzats (4-4) de seguida per l'agressivitat del sud-americà. Nadal va reaccionar amb un 4-0 –6-4 i 2-0– però Schwartzman va intimidar: 2-4. El balear va optar llavors per un joc més directe –era de nit, la pista estava lenta i amb la seva dreta cargolada no feia mal– i va sumar els 12 últims punts.

Marc López, semifinalista