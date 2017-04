Albert Ramos, a la final de Montecarlo

El mataroní Albert Ramos ha vençut el francès Lucas Pouille, per 6-3, 5-7 i 6-1 per arribar a la final del torneig de Montecarlo, la primera de categoria Màsters 1.000 de la seva carrera. Confirmant el bon estat de forma que va demostrar en les seves dues victòries anteriors davant el britànic Andy Murray, número ú del món, i el croat Marin Cilic, vuitè, Ramos s'ha imposat a Pouille en dues hores i 15 minuts.

El català ha sabut conservar la calma malgrat la reacció del prometedor jugador francès en el segon set. Han estat moments en els quals les seves ganes d'arribar a la final l'han traït, però en el tercer set ha sortit més confiat, i ha augmentat el nombre de cops guanyadors fins a apagar Pouille.

Ramos ha aconseguit tres serveis directes, ha trencat cinc vegades el servei del seu rival, perdent únicament dues vegades el seu, i amb un 57 per cent d'efectivitat del seu primer servei no ha cedit el ritme al tram final per confirmar la seva victòria amb una gran serenitat.