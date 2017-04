Ramos no s'atura

Albert Ramos (15) jugarà aquest migdia la seva primera final d'un Masters 1.000, a Montecarlo. El maresmenc va culminar ahir una setmana sensacional guanyant (6-3, 7-5 i 6-1) el francès Lucas Pouille (11) en la semifinal i avui s'enfrontarà pel títol a Rafa Nadal (4), que va superar clarament el belga David Goffin (6-3 i 6-1). Després de dues èpiques remuntades en les eliminatòries anteriors, contra el croat Marin Cilic i el gran favorit, Andy Murray, Ramos va resoldre el partit contra Pouille en dues hores i quinze minuts, per 6-3,5-7 i 6-1. El català va entrar bé en el duel i va guanyar el primer set (6-3) aprofitant els errors no forçats del francès que, no obstant, va fer un pas endavant en el segon acte i va aconseguir 21 cops guanyadors que el van fer igualar el marcador amb un ajustat 5-7. En el tercer i definitiu, amb 3-0 en contra, Pouille va haver de demanar assistència mèdica per molèsties a la zona lumbar i, després, va mirar de buscar punts curts. Albert Ramos va respondre'l obrint angles amb paciència sobre el seu revés i va acabar emportant-se el set, i el partit, amb claredat (6-1). Va ser el triomf de la consistència i la visió tàctica del català per damunt dels rampells de classe del seu rival que, tot i que va aconseguir 34 punts guanyadors, va cometre 44 errades, 13 més que Albert Ramos.

El tennista maresmenc, que amb la seva actuació a Montecarlo s'assegura entrar en el top 20 mundial en el lloc 19, va manifestar després del partit que avui intentarà “donar el màxim” pel tal de guanyar el torneig. “M'he trobat molt bé físicament i he pogut jugar amb molta intensitat. No m'he ensorrat després de perdre el segon set i estic molt content per la victòria, perquè suposa estar a la meva primera final de Masters 1.000”, va destacar també Ramos. El seu rival serà el vigent campió del torneig, el mallorquí Rafa Nadal, que va desfer-se de Goffin en una hora i 29 minuts i que disputarà la quarta final d'aquesta temporada i la 105 de la seva carrera. Nadal, guanyador en nou ocasions sobre la terra batuda de Montecarlo, serà, ben segur, un escull molt difícil per a Albert Ramos.

