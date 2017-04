L'hora de la veritat

Com el curs passat, els dos colossos de l'handbol europeu, el Barça Lassa i el Kiel, dotze títols entre tots dos, es tornaran a jugar una plaça per a la final a quatre de Colònia. El primer assalt serà aquesta tarda a l'Sparkassen-Arena (17.30 h), on l'expedició blaugrana intentarà obtenir un resultat positiu que no l'obligui a haver d'apel·lar a la màgia del Palau (dissabte 29) per protagonitzar una d'aquelles remuntades heroiques. L'any passat, per exemple, el 33-30 del santuari blaugrana no va ser suficient per eixugar els cinc gols d'avantatge (29-24) que arrossegava el conjunt d'Alfred Gislason del partit d'anada.

El Barça i el Kiel han traçat dues trajectòries totalment oposades en la fase de grups. L'equip català va assolir el lideratge (12 victòries, un empat i una derrota), que li va permetre accedir directament a quarts de final sense haver de passar el tràngol dels vuitens de final. El Kiel, en canvi, no va poder passar del cinquè lloc, amb un balanç molt discret: 5 victòries, 2 empats i 7 derrotes. En els vuitens de final, va eliminar el Rhein-Neckar (24-25 i 26-24). No obstant això, els duels de la lligueta entre el Barça i el Kiel es van resoldre amb resultats molt ajustats (26-25 al Palau i 27-27 a l'Sparkassen-Arena). El tècnic blaugrana Xavi Pascual és perfectament conscient de la dificultat del repte: “Al Kiel mai se'l pot donar per mort. Estem parlant d'un equip que té una plantilla extraordinària i que, a més, sempre és hipercompetitiu. Ells tenen clars els seus objectius, i ara els tenen enfocats cap al nostre partit. Nosaltres també els tenim enfocats cap a ells; veurem què passa.”

El Kiel afrontarà l'eliminatòria sense el seu referent, el central Domagoj Duvnjak, que dimarts va passar per la sala d'operacions per una lesió a la ròtula. “Serà difícil afrontar aquesta part de la temporada sense Duvnjak, però no tenia sentit esperar més temps per operar-se”, ha admès Gislason. Per part blaugrana, Pascual s'ha traslladat a Kiel amb tota la plantilla excepte Andersson, que també va haver de ser intervingut d'una lesió lligamentosa al genoll. Gonzalo, que es va trencar un dit de la mà esquerra el 12 d'abril, és dubte i també s'ha desplaçat a Alemanya el tercer porter, Gerard Forns.