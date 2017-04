El veí paga els plats trencats

El veí català va pagar els plats trencats de la dura derrota de Barça Lassa la setmana passada contra el Magna Navarra. El Catgas Energia Santa Coloma, a qui se li van acabar les piles abans d'hora, va veure com el Barça Lassa golejava amb tres gols dels seus exjugadors, Rafa López i Adolfo, que va marcar per partida doble. El 7-3 definitiu fa que el Barça mantingui la segona plaça –tot i que l'Inter ja es va assegura la lliga regular ahir– i el Catgas es quedi a un punt d'assegurar el play-off.

Va ser trepidant el partit als ulls de l'aficionat, que es va fer un fart de veure gols. El primer, del Catgas, va arribar ben aviat (4') mitjançant Dani Salgado, que ahir va fer un partit superb al Palau Blaugrana. Els barcelonistes, que van dur el timó durant gairebé tot el partit, van respondre amb una diana d'Adolfo després d'una combinació amb Roger. Els mateixos protagonistes es van tornar trobar en la segona diana blaugrana, que va firmar el mateix Adolfo, ahir extramotivat per rebre els seus excompanys. La resposta colomenca va suposar el 2-2 de Sergio González i que el Catgas, que no va desconnectar-se del partit en cap moment, mantingués el tipus després del cop. El gol va donar pas a uns minuts de calma que va tornar a trencar el Barça amb el 3-2, obra de Dyego. Tot i que dues boles es van estavellar al travesser –Ferrão i Dani Salgado–, el resultat no es va moure.

En la represa, el fons d'armari i el potencial blaugrana van decidir. I això que el Catgas va empatar el duel només començar el segon temps. Sepe va aprofitar una pilota al segon pal per endinsar-la i donar minuts de vida als colomencs. Va ser el millor moment del Catgas, que va tenir el Barça contra les cordes durant uns instants, els més bojos del partit. Pablo va estar a punt de posar al davant els visitants, però la seva rematada, després de trepitjar la pilota, es va estavellar a la fusta de Paco Sedano. L'ensurt va fer que els blaugrana, que havien perdut el control del duel, s'arremanguessin al màxim per recuperar-lo.

I ho van aconseguir amb una diana de Rafa López, que va culminar una magnífica jugada col·lectiva. El gol de l'exjugador del Catgas va deixar molt tocats el seus antics companys, que no van saber reaccionar a la clatellada. Una errada en la creació visitant va propiciar el 5-3 i la sentència, que va firmar Roger amb un xut a l'escaire de Prieto.

A partir d'aquí, el Barça va saber adormir el duel i mantenir a ratlla una possible reacció colomenca. Ferrão i João Batista –aquest últim amb una vaselina deliciosa sobre la sortida del porter Prieto– van acabar d'arrodonir la golejada d'un Barça que recupera sensacions després del sotrac de la setmana passada contra el Magna.