El rei de la terra desperta Ramos del seu somni

El mataroní Albert Ramos (15) no ha pogut frenar l'allau de joc del manacorí Rafa Nadal (4), que l'ha despertat sobtadament del seu somni i l'ha derrotat per 6-1 i 6-3 en una hora i 15 minuts en la final de parla catalana del Masters 1000 de Montecarlo. El català ha començat lògicament molt nerviós el partit fins ara més important de la seva vida i el balear l'ha atropellat en el primer set, un autèntic monòleg. En el segon, Ramos ha millorat sensiblement el seu nivell però Nadal ha reiterat que sobre terra batuda és el millor de tots els temps. El manacorí s'ha convertit en el primer tennista de la història que guanya un mateix torneig 10 vegades i, amb 50 títols, supera per fi el registre del mític argentí Guillermo Vilas. Ramos confirma en el torneig monegasc el seu pas endavant i demà s'instal·larà entre els 20 millors del món per primera vegada en la seva carrera.

Per un altre costat, el català Marc López i el seu company, el toledà Feliciano López (7), no han pogut frenar al matí en la final de dobles l'embranzida de l'indi Rohan Bopanna i de l'uruguaià Pablo Cuevas. Els López han reaccionat en el segon set però han acabat claudicant per 6-3, 3-6 i 10-4 en 74 minuts.