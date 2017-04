Déu desperta Ramos

El mataroní Albert Ramos (15) es va haver de rendir ahir a l'evidència davant l'allau de joc del manacorí Rafa Nadal (4) en la final de parla catalana del Masters 1.000 de Montecarlo –6-1 i 6-3 en una hora i 15 minuts–, un duel històric que rellança el balear a l'Olimp del tennis mundial. Agressiu i alhora rocós, Nadal va reiterar que sobre terra batuda és únic i esdevé el primer tennista que guanya un mateix torneig ATP deu vegades. Amb 50 títols en la superfície, a més, supera el registre del mític argentí Guillermo Vilas. Nadal tindrà una segona oportunitat de sumar deu títols aquesta setmana en el Barcelona Open Banc Sabadell, en el qual defensa títol. Roland Garros és a l'horitzó.

El català, limitat pel desgast acumulat i que en el segon set va tenir molèsties en la cuixa dreta, va començar nerviós el duel més important de la seva carrera. El mallorquí, experimentat –14 títols de Grand Slam i 29 de Masters 1.000 en 44 finals–, el va atropellar desfermat recitant un monòleg en el primer set. De fet, en el segon joc, Ramos ja va haver de salvar un 0-40 al servei. En el segon acte, el maresmenc, més relaxat, va apujar el seu nivell, però, sempre amb l'aigua al coll, mai no va disposar de cap pilota de break. Es va agenollar contra un monstre que no el va deixar ni respirar. Les estadístiques no enganyen. Nadal va segellar quatre breaks (4/11) i va cometre un nombre menor d'errors no forçats –13 per 25–. També va connectar més cops guanyadors: 21 per 9. Ramos havia fet bandera de la consistència, però Nadal li va minimitzar la virtut i el va induir a la precipitació. Malgrat tot, el català va obligar el mallorquí a rendir al màxim nivell en el segon acte millorant el seu servei, buscant canvis de ritme i jugant amb més agressivitat. La resposta de Nadal va ser sublim. La derrota, clara, no entela el gran torneig de Ramos, que havia superat el número 1 Andy Murray i un top ten com Marin Cilic i que avui serà top 20 (19è) per primera vegada.

Un altre català, Marc López, i el seu company, el toledà Feliciano López (7), no van poder frenar en la final de dobles l'embranzida de l'indi Rohan Bopanna i de l'uruguaià Pablo Cuevas, i van perdre per 6-3, 3-6 i 10-4.