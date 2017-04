El Barça surt viu de Kiel

Sondors i Renars. Vermella directa a Toft Hansen (52'). Exclusions: Wiencek (20' i 46') i Brozovic (58'), per part del Kiel; i Viran (10' i 58'), Tomàs (35') i Mem (38'), per part del Barça.

kiel 28 barça lassa 26 THW KIEL: Landin; Toft Hansen, Weinhold (3), Dissinger, Wiencek (4), Ekberg (6), Dahmke (2), Brozovic, Vujin (10, 1 p.), Bilyk (2), Nilsson (1), Lackovic i Santos. FC BARCELONA LASSA: Ristovski (Gonzalo), Tomás (2), Entrerríos (4), Sorhaindo (2), Rivera (3, 1 p.), N'Guessan (1), Syprzak (3), Mem (1), Viran, Jicha (4), Jallouz (3), Lazarov (2), Saubich (1) i Noddesbo. PARCIALS: 3-2, 5-3, 7-4, 10-8, 12-11, 16-15; 18-16, 20-18, 22-19, 25-22, 27-24 i 28-26. ÀRBITRES: Sondors i Renars. Vermella directa a Toft Hansen (52'). Exclusions: Wiencek (20' i 46') i Brozovic (58'), per part del Kiel; i Viran (10' i 58'), Tomàs (35') i Mem (38'), per part del Barça. PÚBLIC: Uns 10.000 espectadors a l'Sparkassen Arena.

El Barça Lassa va sortir viu del duríssim combat físic de l'infern del nord. El conjunt blaugrana va anar sempre a remolc del ritme imposat pel Kiel a l'Sparkassen Arena, però en va sortir prou airós (28-26) i té l'accés a la final a quatre de Colònia a l'abast si és capaç de guanyar per més de dos gols de diferència en el partit de tornada, dissabte vinent (18.30 h) al Palau Blaugrana. Aquest cop no caldrà apel·lar a la màgia i a l'èpica del santuari blaugrana per a una remuntada històrica, però el Barça haurà de saber jugar millor les seves cartes contra un Kiel que ben segur no podrà defensar amb l'extrema duresa amb què ho va fer ahir.

Amb molta intensitat i una defensa al límit del reglament, el Kiel va tenir el Barça contra les cordes (9-4) superat el primer quart d'hora de joc. Xavi Pascual va cridar a l'ordre per reclamar més continuïtat en atac i ajustar el sistema defensiu. La consigna, amb paciència, va tenir efecte. Els canoners van començar a afinar la punteria i la defensa d'anticipació, amb Filip Jícha com a principal protagonista, va permetre que el conjunt català retallés diferències i empatés a 15 després de la quarta diana del lateral txec. Un llançament de Marko Vujin, el més inspirat en la primera meitat, amb 6 gols, va tancar el primer acte amb un ajustat parcial de 16-15.

El Barça havia sortit viu de la primera embranzida local i tot quedava obert amb vista a la segona meitat. Gonzalo Pérez de Vargas, deu dies després d'haver-se trencat el dit petit de la mà esquerra, va entrar en escena per un desencertat Borko Ristovski. Amb tot, dues exclusions consecutives de Tomàs (35') i de Mem (38') van permetre que els zebres tornessin a obrir una escletxa de quatre gols (23-19). El Barça va aturar el primer cop i un penal rebutjat per Gonzalo a Vujin donava aire als blaugrana. La duresa defensiva del Kiel va tenir la màxima expressió en Lackovic i Toft Hansen, que literalment van noquejar Jallouz quan es disposava a llançar a porteria. L'acció va acabar amb la targeta vermella per al pivot danès, quan en realitat el més contundent havia estat el lateral croat. En tot cas, l'incident va servir perquè el Barça reaccionés i escurcés les diferències gràcies a la clarividència d'Entrerríos i una genialitat de Valero (26-24). Un contraatac de Viran, que va estavellar la pilota al travesser, podria haver ajustat encara més el resultat. Amb tot, el Barça va saber mantenir la bona actitud i va arribar al final amb dos gols de desavantatge, que deixen l'eliminatòria totalment oberta amb vista a la tornada al Palau. En l'altre partit de la jornada, el París Saint-Germain va posar un peu en la final a quatre gràcies a la victòria a la pista del Pick Szeged per 27-30.