Nadal encén la flama

“No vull pensar en Roland Garros, ara toca Barcelona”, va dir diumenge Rafa Nadal quan va guanyar de manera tan brillant com inapel·lable el seu desè títol de Montecarlo contra el mataroní Albert Ramos. Ahir va irrompre en el Barcelona Open Banc Sabadell 65è Trofeu Comte de Godó amb un discurs caut però sense amagar la satisfacció pel camí recorregut en el 2017: quatre finals i un títol històric a Montecarlo que el consagra com el primer que guanya deu cops un torneig ATP. “El 10 és un número especial”, va sentenciar sobre les diferències d'emotivitat amb el seu èxit primigeni al principat monegasc (2005), del qual recorda que va ser el seu “primer Masters 1.000”. El manacorí va fer ahir una lleu sessió d'entrenament “per moure el cos” i avui s'hi posarà més seriosament per debutar demà conta el britànic Daniel Evans (45è) en el segon torneig “de la part més agraïda del curs”.

“A Montecarlo vaig anar de menys a més. De marge de millora sempre n'hi ha, perquè, si no, això seria molt avorrit, però ho vaig fer gairebé tot bé: vaig colpejar bé la dreta i el revés, vaig pujar a la xarxa, em vaig moure bé i vaig servir millor del que és habitual. He d'intentar mantenir aquest nivell d'exigència mental i física. L'objectiu és mantenir un nivell alt, sense lesions”, va valorar el tennista balear, que ahir va ascendir dues posicions, fins al cinquè lloc de l'ATP.

Nadal defensarà el títol en el torneig català contra alguns dels millors especialistes, i també contra el número 1 del món, l'escocès Andy Murray, que hi torna cinc anys després: “En les últimes hores, els quadres dels tornejos acostumen a empitjorar i aquest, en canvi, ha millorat. Ha guanyat, a última hora, dos jugadors de gran nivell, Murray i Alexander Zverev, tot i que ha perdut Nishikori.”

