Kilian desafia l'Everest

Kilian Jornet ja és a l'Himàlaia per intentar cloure el projecte Summits of my life amb l'escalada a l'Everest, la muntanya més alta del món (8.848 m). El repte, iniciat fa cinc anys, té com a objectiu establir el rècord d'ascensió i descens de sis de les muntanyes més emblemàtiques del planeta. El català ho ha aconseguit en quatre de les cinc que ja ha atacat. Al Mont Blanc (4.810 m) ho va assolir per partida doble, ja que el 2012 va fer el rècord de la travessa des de Courmayeur, i l'any següent va batre el rècord de la ruta amb sortida i arribada a Chamonix. El 2014 va fer dos rècords més, al McKinley (6.190 m) i a l'Aconcagua (6.962 m). L'únic intent de rècord frustrat va tenir lloc el 2013, quan va haver de recular durant l'ascensió a l'Elbrus (5.642 m) a causa dels forts vents. Jornet té previst tornar més endavant a aquesta muntanya, la més alta del continent europeu, per bé que encara no ha anunciat quan.

L'Everest és l'episodi de més envergadura d'aquest projecte immens. L'any 2015 ja tenia previst escalar-lo, però el fort terratrèmol que hi va haver al Nepal va frustrar l'expedició. L'any passat hi va tornar, però les nevades van deixar la ruta impracticable i es va veure obligat a ajornar l'escalada un altre cop.

Abans d'afrontar l'atac a l'Everest, Jornet intentarà fer l'ascensió al Cho Oyu (8.201 m), al Nepal, acompanyat de la seva parella sentimental, la sueca Emelie Forsberg. L'aproximació al camp base d'aquesta muntanya és fàcil i ràpida, i això, junt amb el fet d'haver aclimatat a casa seva amb una càmera hiperbàrica, hauria de permetre que el català faci cim abans de quinze dies. “Serà interessant veure com ens sentirem, ja que l'aclimatació haurà de ser molt ràpida [...]. També serà una bona preparació amb vista a l'Everest, ja que arribaré allà més aclimatat”, assegura Jornet.

Tot seguit, el seu pla és creuar la frontera amb el Tibet per afrontar l'ascensió a l'Everest per la cara nord. El francès Sébastien Montaz, el càmera de Jornet en totes les expedicions del Summits of my life, substituirà Forsberg com a únic acompanyant del català. El punt de partida serà al monestir de Rongbuk (5.000 m), l'últim lloc habitat abans d'arribar al camp base. Des d'allà farà l'aproximació fins al peu de la muntanya –uns 20 km– i començarà l'escalada per la via dels japonesos i el corredor Hornbein o pel corredor Norton, depenent de les condicions de cada ruta. Jornet compta a completar l'ascens i el descens amb un temps entre 20 i 30 hores. En cas de tenir èxit, l'escalada no podrà ser considerada pròpiament com un rècord, ja que el repte plantejat per Jornet no l'ha fet mai ningú. L'únic rècord de velocitat reconegut a l'Everest és el que el 2004 va aconseguir el nepalès Pemba Dorje, que va fer l'ascensió de la ruta sud des del camp base en 8 hores i 10 minuts.

Abans de l'atac al cim, Jornet s'establirà al camp base avançat (6.300 m) per continuar l'aclimatació i revisar l'estat de les dues rutes. Com la resta d'expedicions que ha fet, farà l'escalada amb la màxima economia de mitjans. Sense cordes fixes ni assistència i amb el mínim de material possible.