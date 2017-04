Antiheroi de proximitat

Com diu el tòpic, a Albert Ramos (Mataró 1988), finalista diumenge a Montecarlo, dinovè de l'ATP i novè millor jugador del 2017, no li han regalat res. El seu èxit és el fruit d'un procés llarg i treballat. D'una metamorfosi consumada a partir del sacrifici, de moltes sabatilles tenyides d'argila, d'hores als aeroports, als hotels... D'hores de vol literals i metafòriques. D'una idea compartida amb José María Díaz, el seu entrenador de capçalera al Club Tennis Mataró, on va empunyar il·lusionat als cinc anys la primera raqueta. L'home que el va convèncer perquè no plegués quan volia engegar el tennis. “Un amic que s'enfada com jo quan perdo i se n'alegra quan guanyo”, que li ha inculcat l'esforç com un valor irrenunciable. Es van separar quan Ramos es va entrenar amb la federació catalana i en una acadèmia, i es van retrobar per emprendre l'aventura professional amb un equip de treball de proximitat. “Tenir al darrere un club com el CT Mataró fa més bonica la història”, subratllava Ramos el 2011 després d'haver-se estrenat en el top 100, el primer èxit d'un tipus educat, normal. És del Barça i li agrada la muntanya.

Procés feixuc