Adeu, capità; adeu, fill predilecte

El Catgas Energia Santa Coloma s'acomiadarà a final de temporada del seu fill predilecte, el seu capità a pista i líder espiritual, Dani Salgado. La directiva del conjunt colomenc va confirmar ahir que dilluns va prendre la decisió de no renovar Salgado el 30 de juny, quan se li acaba el contracte amb el club al qual ha entregat la seva ànima esportiva durant gran part de la seva vida futbolística. El pivot de 36 anys, actual pitxitxi de l'equip amb 23 dianes, és només una de les peces amb què el club maniobrarà al juny, ja que el Catgas pretén sacsejar sensiblement la plantilla, la qual ja ha signat la continuïtat de Dani Martínez com a preparador físic per a tres anys més.

Arrelat a la seva ciutat natal, Santa Coloma de Gramenet, Salgado compagina des del 2015 el seu compromís amb el Catgas mentre exerceix als matins com a regidor d'Esports al consistori de la mateixa localitat. Una feina que, precisament al juny, exigirà els seus serveis a jornada completa i podria significar un dels arguments pels quals ni el club prolongaria el seu lligam amb el jugador ni facilitaria al pivot fitxar per qualsevol equip, abocant-lo així a una retirada esportiva precipitada.

Dani Salgado no es manifestarà fins després de la roda de premsa que farà el president del club, Vicenç Garcia, la setmana vinent en un acte conjunt amb el jugador, en què exposarà els motius de la decisió. D'aquesta manera, el club colomenc ratificarà el que suposarà l'adeu al seu fill predilecte.