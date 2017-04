Comiat emotiu de Montañés

Albert Montañés va acabar ahir la seva setzena participació en el Godó amb una derrota contra el seu amic Feliciano López (16) –disset participacions, el rècord– en l'últim partit de la seva vida professional. Amb 36 anys, sis títols en onze finals ATP i l'aurèola d'haver derrotat Roger Federer el 2010 a Estoril com a resultat més rellevant, el rapitenc va posar el punt final a una carrera de divuit anys i 541 partits –254 triomfs–. Va despuntar tard però ha bastit una trajectòria de primer nivell en la qual va arribar a ser el 22è de l'ATP el 2010. D'esperit guanyador, combatiu, treballador i discret, però alhora contundent expressant les seves idees polítiques independentistes en les xarxes socials, Montañés no oblidarà mai el 26 d'abril, tot i que no va trobar arguments per aturar el gran nivell de Feli: 6-2 i 6-2 (61').

El rapitenc, semifinalista el 2004 contra Gastón Gaudio, que aquell any va guanyar el Roland Garros, havia allargat dilluns la seva carrera superant Guillermo García López. Ahir, però, Feliciano López, company del RCT Barcelona, el va enviar per últim cop a la dutxa. “També estic emocionat i he tingut sentiments contradictoris”, va declarar en català Feli, que va contribuir amb savoir-faire a l'emotivitat del moment.

Amb 5-2 i 40-30 i rumors a la graderia, Feli va clavar una dreta creuada inaccessible i tots dos es van fondre en una abraçada. “Gràcies per tot”, li va dir el toledà. La dona del rapitenc i la seva filla van saltar a la pista. En la pantalla es van rememorar alguns dels moments més emotius de la seva carrera. El president del RCT Barcelona-1899, Beto Agustí, i el director del torneig, Albert Costa, i el president de l'ATP, Chris Kermode, li van lliurar un llibre i ell es va adreçar al públic i va fer tot un seguit d'agraïments.