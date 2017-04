Propietat privada

La pluja va deslluir ahir el dia del debut de Rafa Nadal (4) en el Barcelona Open Banc Sabadell 65è Trofeu Comte de Godó quant a assistència de públic i va endarrerir gairebé cinc hores la jornada, però no va impedir concloure els setzens, tot i una segona aturada al vespre en el darrer torn de partits. El manacorí va sumar contra el brasiler Rogerio Dutra Silva (69è) el seu 50è triomf en el torneig, per 6-1 i 6-2 en una hora i 14 minuts, el dia que va estrenar la pista central rebatejada amb el seu nom. Andy Murray (1), sense jugar, el belga David Goffin (5), el castellonenc Roberto Bautista (6) i el català Albert Ramos (10) també van accedir als vuitens.

El balear, que només ha perdut tres partits en el torneig –Àlex Corretja, Nico Almagro i Fabio Fognini–, no va titubejar i en va fer prou amb 28 minuts per resoldre el primer set tot i no ser tan resolutiu com en altres ocasions amb la dreta en el marc d'una pista més lenta per les condicions meteorològiques. El tennista brasiler va donar un petit cop de puny damunt la taula en l'inici del segon acte –0-2–, però el balear va replicar de seguida amb un break en blanc i, amb mà de ferro, va guanyar sis jocs consecutius. Nadal jugarà els vuitens contra el sud-africà Kevin Anderson, el botxí de David Ferrer (13).

El català Albert Ramos va iniciar el seu partit de setzens contra el noruec de divuit anys Casper Ruud (126è de l'ATP) però la pluja el va interrompre de seguida –2-1 i 15-0 per al nòrdic–. Després de la represa i amb poc públic a la pista 1 –era tard; de fet, es va acabar a les 22.30 h–, en un veritable partit trampa, Ramos es va imposar per galons i consistència per 7-6 (6) i 6-4. El primer set va ser un suplici. El trencament favorable en el segon joc del segon acte li va aplanar el camí i va tenir pilota de partit amb 5-2, però Ruud va consumar un break al cap i a la fi estèril (5-4) perquè Ramos va respondre amb un contra-break i va segellar el duel en la tercera pilota. També va quedar interromput el partit entre el castellonenc Roberto Bautista i l'alemany Jan-Lennard Struff amb 6-1 i 2-3 favorable al primer, que va tancar més tard: 6-3.

Tot i haver arribat almenys fins als quarts en les quatre edicions anteriors i haver estat semifinalista l'any passat –Nadal– i el 2013 –Almagro–, el solvent alemany Philipp Kohlschreiber (12) no va poder frenar l'ímpetu del coreà de 20 anys Hyeon Chung i va sucumbir per 6-3 i 6-4. L'asiàtic se les haurà avui en un duel cogeneracional amb l'alemany Alexander Zverev (8). Un altre dels joves que ja van despuntar l'any passat, el rus Karen Khatxanov, va eliminar l'uruguaià Pablo Cuevas (11) per 7-6 (5) i 7-6 (5) i va completar la rebel·lió dels novells. El rus s'enfrontarà al belga David Goffin (5).