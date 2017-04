Xoc de colossos

L'enèsim clàssic de l'handbol europeu anirà precedit aquest cop per l'extrema duresa amb què va jugar el Kiel en l'anada dels quarts de final a l'Sparkassen Arena (28-26), les seqüeles del qual encara eren ben visibles ahir després de l'últim entrenament del Barça Lassa al Palau Blaugrana. Al tècnic català, Xavi Pascual, que no es va mossegar la llengua després del duel a Alemanya, no li va baixar ahir el grau d'indignació. Al contrari. “Ni de conya m'ha passat l'empipament. El que va passar en el partit de diumenge, segueix havent passat. Jo crec que després d'haver vist el partit diverses vegades la indignació és encara més gran, i del que em penedeixo és que vaig estar massa tranquil en les declaracions inicials”, va etzibar. Amb tot, el tècnic del Barça manté l'optimisme respecte a les possibilitats del seu equip de remuntar els dos gols de desavantatge i de guanyar-se l'accés a la final a quatre de Colònia. “El resultat, tal com va anar el partit, és extraordinari. Això no esborra la dificultat que té perquè estem davant d'un equip que és perfectament capaç de guanyar-nos al Palau. Tinc màxima confiança respecte al que podem fer, però també màxim respecte per un rival que ja ha demostrat que és un assidu a les finals a quatre”, afirma.

El partit de demà al Palau (18.30 h per Esport 3) suposarà el vint-i-cinquè enfrontament entre els dos colossos de l'handbol europeu. L'equilibri, tal com reflecteix el gràfic adjunt, és total, amb onze victòries per a cada equip i dos empats. En aquest sentit, Pascual va recordar que en els tres partits que han disputat aquest curs, el Barça no ha estat capaç de guanyar-ne cap per dos gols de diferència, el que necessita aquest cop per continuar viu a Europa. “La implicació dels aficionats ha de ser com en els partits de grans remuntades. Dos gols, tal com han anat els partits anteriors, són molts”, va subratllar. I va insistir en la tasca arbitral: “A la majoria dels esports hi ha una o dues persones que són les encarregades de protegir la integritat física dels jugadors i això diumenge passat a Kiel no va passar i es veu a les imatges clarament. És una qüestió per a qui correspongui que se n'encarregui i que jo sàpiga nosaltres som un equip d'handbol. No ens van poder pegar més.” El tècnic barceloní va admetre que alguns jugadors com ara Jallouz, N'Guessan o Entrerríos no s'havien pogut entrenar en condicions per les seqüeles del partit a la pista del Kiel. “Tots són de primera línia, que estrany!”, va etzibar amb ironia.

L'expedició del Kiel va arribar ahir a Barcelona després d'haver remuntat en el partit disputat dimecres a la pista del Göppingen (27-31), que el manté amb possibilitats de lluitar pel títol de la Bundesliga. El tècnic islandès Alfred Gislason no va voler entrar a valorar la duresa del seu equip i es va referir al guió que havien de seguir per sortir vius del Palau Blaugrana: “Estic segur que si som capaços de mantenir el partit equilibrat fins a mitjan de la segona meitat, traspassarem tota la pressió al Barcelona.”

El Vardar, classificat