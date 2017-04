Ramos és tendència

L'efervescència del mataroní Albert Ramos (10) li permetrà jugar per segona vegada avui els quarts de final del Barcelona Open Banc Sabadell 65è Trofeu Comte de Godó, i el seu rival serà el número u de l'ATP, Andy Murray (1), al qual va vèncer la setmana passada a Montecarlo. El català va derrotar el castellonenc Roberto Bautista (6) i l'escocès es va desfer de Feliciano López en una jornada en què Rafa Nadal (3) va superar el sud-africà Kevin Anderson i que també serà recordada per la rebel·lió asiàtica. Un japonès, Yuichi Sugita (91è), contra Pablo Carreño (7), i un coreà, Hyeon Chung (94è), contra l'alemany Alexander Zverev (8), van esmicolar les apostes. També va caure el belga David Goffin (5) contra el rus Karen Khatxanov. Els altres duels de quarts són: Nadal-Chung, Sugita-Thiem (4) i Khatxanov-Zeballos. L'argentí va fer fora l'intermitent francès Benoit Paire (17). La pluja va endarrerir quatre hores i mitja la jornada.

Nadal en va fer prou amb el pilot automàtic contra el sud-africà Kevin Anderson: 6-3 i 6-4. El nou cops campió va minimitzar les virtuts del seu espigat rival (2m03), que s'havia desfet del xabià David Ferrer. Un break en cada set –en el segon joc del primer acte i en el tercer del segon– van ser suficients contra un jugador que va enviar míssils des del servei a 220 quilòmetres per hora, però que pateix excessivament sobre terra batuda. Anderson va tenir molts problemes en el desplaçament lateral sobre la seva dreta per contenir els atacs del manacorí, que se'n va aprofitar sovint. Poc desgast, en definitiva, per a Nadal, que se les haurà amb un dels herois del dia, el coreà Hyeon Chung. Procedent de la prèvia, l'asiàtic de 20 anys va fer saltar la banca contra l'alemany Alexander Zverev (8): 6-1 i 6-4. Sort que el teutó va assegurar que el seu objectiu a Barcelona era venjar-se del doble 6-1 que li va clavar Nadal a Montecarlo. El balear va admetre que a la nit veuria vídeos de Chung per saber de quin peu calça.

L'efecte Sugita