Màgia per tornar a Colònia

El Barça Lassa va sortir viu del combat físic que va proposar el Kiel a l'Sparkassen Arena (28-26), i avui té la possibilitat de remuntar l'eliminatòria (18.30 h, per Esport3) oferint la seva millor versió amb l'escalf de la seva gent, que de ben segur omplirà el Palau Blaugrana, com en les grans ocasions. El premi és tornar a la final a quatre de Colònia (3 i 4 de juny), a la qual no hi va poder ser el curs passat, precisament per l'eliminació a mans del conjunt alemany. “Nosaltres hem de jugar a handbol. No tenim cap altra possibilitat. Hem arribat fins aquí jugant a handbol i és el que farem dissabte, i els aficionats ens hi ajudaran. Ens hi deixarem la vida”, comentava dijous el tècnic Xavi Pascual, encara indignat per la permissivitat arbitral davant la violència dels jugadors de l'equip alemany en algunes accions del partit d'anada. “Sembla que alguns jugadors tenen butlla per donar hòsties. El que va rebre Jallouz va ser increïble. Va ser una vergonya”, va insistir.

Pascual va donar descans ahir als seus jugadors, en part perquè s'acabin de recuperar de les seqüeles de la batalla de Kiel. Ell, en canvi, va seguir treballant per preparar qualsevol circumstància que es pugui produir durant el partit. Amb tot, té les idees bastant clares: “El partit està absolutament preparat i sabem el que volem fer, falta que ens surti bé.” L'entrenador barceloní tampoc no descarta que Gonzalo Pérez de Vargas pugui sortir avui de titular. “A Kiel no estava planejat que jugués, però ell en tenia moltes ganes i va suposar un efecte psicològic important per a l'equip. Demà [per avui] estarà segur a punt per jugar.” La presència del porter del planter serà determinant tenint en compte que el Kiel té, amb Landin i Wolff, probablement la millor parella de porters del món.

També es va referir al partit d'avui Filip Jícha, un dels destacats en el partit d'anada i que ha tingut el privilegi de poder militar en els dos colossos de l'handbol continental. “És un resultat perillós. Nosaltres treballem amb un pla i sabem exactament què hem de fer. Serà una gran lluita, però hem de mantenir el cap fred”, va assegurar el lateral txec en una entrevista al lloc web de l'Asobal.

A més del Vardar, que s'ha classificat per a la final a quatre per primer cop en la història, avui també se la juga el PSG, que rep el Pick Szeged hongarès (27-30) amb tres gols d'avantatge.