El Sabadell derrota el Mataró i acaba tercer a Kirixi (7-5)

L'Astralpool Sabadell s'ha imposat a La Sirena Mataró i ha acabat tercer a la final a quatre de l'Eurolliga que es juga a Kirixi, Rússia. Les vallesanes han participat en sis de les últimes set fases finals amb un balanç de quatre títols, una segona posició i aquesta tercera. Mentre que les maresmenques s'han estrenat en una cita final del màxim nivell en un nou símptoma de la progressió que estan experimentant. Malgrat no haver-hi cap títol en joc, el duel ha estat a l'alçada de la rivalitat que mantenen els dos equips. La dinàmica ha estat semblant a la dels dos partits de semifinals d'ahir. Les vallesanes han obert una escletxa inicial (4-0), però s'han estancat i les maresmenques no s'han rendit i han capgirat el resultat (4-5). Al final, però, les de Nani Guiu, que ha acabat expulsat per protestar, han imposat els galons.

Les de Nani Guiu han començat amb més empenta i han firmat un parcial inicial de 4 a 0 (Domènech, Maica, Forca i Tabani), però les de Florin Bonca han canviat la dinàmica abans del descans amb els gols de Gibson i Bach (4-2) i han continuat retallant diferències fins avançar-se en el resultat (4-5) gràcies als gols de Bonamusa, Meseguer i Gibson. Finalment, el Sabadell ha trencat una sequera de tretze minuts amb un gol de Forca que ha servit per empatar. Maica Garcia i Olga Domènech han completat la victòria vallesana.