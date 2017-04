La Santboiana, a punt per fer història

La Unió Esportiva Santboiana té demà l'oportunitat d'aconseguir un triomf èpic i històric. Si a partir de dos quarts d'una, és capaç de guanyar el SilverStrom El Salvador de Valladolid, el club degà del rugbi català afegirà un altre títol a les seves vitrines, quelcom que no succeïx des de la temporada 2006/07. Ho haurà de fer en territori enemic, a la ciutat del seu rival, i en un escenari monumental: l'estadi José Zorrilla. El coliseu val·lisoletà acollirà, ple a vessar, la final de la copa, com l'any passat, quan els dos finalistes van ser els dos equips de la capital castellana. Una circumstància que no ha agradat gens a Sant Boi però que ha acabat motivant de manera especial els jugadors que entrena el neozelandès Lewis Williams. “Jugar en camp contrari és un al·licient per a nosaltres. Ho tenim més que assumit. A més, tenir al davant 26 mil persones suposa tot un repte”, assegura Ricardo Martinena, el director tècnic de la Santboiana. “Tenim a punt quasi tots els nostres efectius, el que és una molt bona notícia a aquestes altures de la temporada, i estem molt bé anímicament”, destaca també.

En opinió de Martinena, el temps que faci demà a Valladolid és important: “Si plou, serà un partit més dur. Si fa bon temps, l'equip que tingui més possessió, sobre tot si la sap gestionar bé, tindrà avantatge”. Segons el director tècnic, el terreny de joc no quedarà enfangat en el cas que plogui. “Serà un partit mullat. I, si és així, no ens beneficiarà, perquè ells són més físics. Nosaltres treballem el desplaçament de la pilota i l'atac dels espais”, explica. Per la seva banda, Juan Carlos Pérez, l'entrenador de El Salvador, que és l'actual campió de copa, descarta la possibilitat que als seus homes els pesi haver de jugar amb el suport de la majoria dels milers d'aficionats que s'aplegaran a les graderies del Zorrilla. “L'any passat ja ens vam dur una gran alegria en aquest mateix partit. Per comptes de patir amb la pressió, estem encantats de participar en un esdeveniment com aquest”, comenta. “Sabem que la Santboiana ha preparat a consciència el partit, que arriba en el seu millor moment, però si fem el joc que ens agrada serem capaços de conquerir el títol una altre cop”, afegeix.

La sanció a Hansie Graaf, el jugador de El Salvador que va alinear-se en l'última jornada de lliga tot i haver rebut tres targetes grogues, ha enrarit l'ambient de la final en les hores prèvies. De fet, ha enfrontat, públicament i obertament, els dos clubs de Valladolid, el VRAC Quesos Entrepinares i el propi El Salvador, que co-organitzen la final. Graaf és un jugador important i la seva absència hauria de restar potencial al rival de la Santboiana. Amb tot, Ricardo Martinena hi treu importància: “No donem cap transcendència a la baixa de Graaf. Qui surti en el seu lloc ho farà igual de be. El Salvador té una plantilla prou extensa com per no trobar-lo a faltar”.