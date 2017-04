El Sabadell tanca la ferida

L'Astralpool Sabadell va acabar tercer de l'Eurolliga en derrotar el Mataró en la final de consolació. Amb tot, les maresmenques van capgirar un 4 a 0 inicial i van tenir contra les cordes les de Nani Guiu, que es van haver de sobreposar a la dolorosa derrota a semifinals.

Ara mateix, un duel entre l'Astralpool Sabadell i La Sirena Mataró és sinònim de màxima intensitat, encara que en joc hi hagi una testimonial tercera posició de la final a quatre de l'Eurolliga. És la rivalitat de dos grans equips. Ahir, les vallesanes van saltar a la piscina del Kinef Aquatic Center amb la voluntat de no fer més profunda la ferida que va provocar la derrota contra l'Olympiacòs en les semifinals d'un torneig que aspiraven a guanyar per cinquena vegada. Mentre que les maresmenques, menys afectades per la derrota de divendres contra el Kirixi, volien aprofitar l'estat de les rivals per posar el dit a la llaga. Ho van estar a punt d'aconseguir, però al final les de Nani Guiu van fer un últim esforç i van acabar terceres. Les vallesanes han participat en sis de les últimes set fases finals amb un balanç de quatre títols, una segona posició i aquest tercer lloc. Per la seva banda les maresmenques s'han estrenat en una cita final del màxim nivell en un nou símptoma de la progressió que estan experimentant i que el curs passat els va permetre alçar la copa LEN, la segona competició continental.

Era una incògnita la resposta del Sabadell després de l'eliminació, però van començar amb empenta i semblava que la final de consolació no hi hauria gaire història. Olga Domènech, Maica Garcia, Judit Forca i Tabani van obrir una escletxa de quatre gols que semblava sentenciar el duel. Al Mataró li havia passat el mateix el primer dia i, com aleshores, no es va rendir.

Les de Florin Bonca han demostrat fortalesa mental i capacitat de reacció. Van firmar un parcial de 0 a 5 contra un Sabadell que, com el dia abans, de sobte es va absentar durant una estona. Gibson, amb dos gols, Bach, Bonamusa i Ona Meseguer van situar el Mataró al davant (4-5). Absolutament grogui, el Sabadell es va recompondre per capgirar la situació. Forca va posar fi a una sequera de 13 minuts sense gol vallesà i Maica Garcia i Olga Domènech van culminar la reacció (7-5). Va ser un nou capítol del duel entre dos potències que si resolen les semifinals del play-off pel títol que comença dimecres protagonitzaran una nova i intensa final.