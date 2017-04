Festa completa al Palau

Jurinovic i Mrvica. Exclusions: Jícha (27') i Jallouz (56'), per part del Barça; i Brozovic (18' i 24'), per part del Kiel.

FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Tomàs (4), Mem (1), Sorhaindo (1), Viran Morros, Jícha, Rivera (7, 3 p.) –set inicial–; Ristovski (p.s.), Entrerríos (1), N'Guessan (1), Syprzak (2), Jallouz, Lazarov (3), Saubich, Ariño (1) i Noddesbo (2). THW KIEL: Landin; Ekberg (4, 1 p.), Vujin (4, 2 p.), Bylik (2), Wiencek (1), Weinhold (1), Dahmke –set inicial–; Toft Hansen, Dissinger, Brozovic (2), Nilsson (2), Lackovic (1), Santos (1) i Wolff (p.s). PARCIALS: 2-1, 6-3, 7-4, 9-6, 11-7, 13-9; 14-10, 16-11, 17-13, 19-14, 21-17 i 23-18. ÀRBITRES: Jurinovic i Mrvica. Exclusions: Jícha (27') i Jallouz (56'), per part del Barça; i Brozovic (18' i 24'), per part del Kiel. PÚBLIC: 7.083, la millor entrada al Palau des del 2002.

El Barça tornarà a la final a quatre de Colònia (3 i 4 de juny) amb tot mereixement després d'un triomf coral i molt treballat contra el Kiel, que, a diferència de l'any passat, no va poder esguerrar la festa al Palau Blaugrana. Tal com era d'esperar, l'afició va respondre a la crida i es va convertir més que mai en el vuitè jugador. El conjunt blaugrana va saber jugar amb paciència en atac, es va defensar amb molta disciplina i ordre i sota els pals va tornar a tenir un Gonzalo Pérez de Vargas incommensurable. Només setze dies després de l'operació al dit petit de la mà esquerra, el porter del planter va rendir a un nivell altíssim durant tot el partit, es va fer notar en els moments més delicats i, amb vint aturades, va ser un dels protagonistes del duel. La gesta del conjunt català, a més, deixarà la fase final sense representació alemanya per primer cop en vuit edicions. L'equip de Xavi Pascual ja havia remuntat el desavantatge de dos gols de l'anada (28-26) a la mitja part (13-9) i durant tot el segon temps no va baixar en cap moment de la diferència de tres dianes.

La posada en escena va ser immillorable, i la presència de Gonzalo Pérez de Vargas sota els pals, tota una declaració d'intencions. Amb un joc d'atac coral i una defensa molt ajustada amb Sorhaindo, Viran i un motivadíssim Jícha a la part central, el Barça va fer una primera estocada amb un contraatac culminat per Valero (6-3). La intensitat era brutal i el conjunt blaugrana va trobar escletxes des de la segona línia amb els pivots i els extrems com a protagonistes. Els jugadors de primera línia semblaven encara atemorits després de la batalla que van viure a l'Sparkassen Arena. Sense el seu director de joc habitual, el lesionat Duvnjak, el Kiel no trobava la fórmula en atac i l'equip català aconseguia una màxima diferència de 5 gols (13-8) amb un altre contraatac segellat per Ariño. Al límit del descans, Vujin, que no es va mostrar tan eficaç com en l'anada, va salvar el Kiel del naufragi amb un gol en l'últim segon (13-9).

Després de la represa, el Kiel va avançar la seva defensa amb la intenció de desconnectar el balanç ofensiu local. Cada atac costava Déu i ajut. El partit era de tall eminentment defensiu i el Barça alentia el ritme conscient que els dos gols de diferència serien suficients per capgirar l'eliminatòria, ja que el Kiel en cap cas superaria els 26 gols dels catalans en l'anada. Tomàs, amb un gol des de l'extrem, i Noddesbo, amb un fly, feien esclatar el Palau fins al punt de màxima ebullició (16-11). El Kiel ho intentava de totes maneres i el duel de porters –Gonzalo i Landin– estava servit, però el Barça va fer més mèrits i tornarà a Colònia per sisena vegada en vuit edicions en ple procés de reconstrucció.