Interestel·lar

El CPA Olot va aconseguir el seu dotzè títol continental de patinatge artístic per a grups de xou grans, amb el Soc innocent. Una actuació excel·lent del conjunt de Ricard Planiol, que des que va presentar la coreografia d'aquest 2017 a Fontajau al gener va demostrar que era d'una altra galàxia i que estava en disposició de guanyar-ho tot amb una diferència sideral respecte a la resta de coreografies. Els més de 4.000 espectadors a Le Véndespace ja es van aixecar per rebre les 24 patinadores de l'Olot, que tancaven el concurs i que van meravellar amb la sincronització i l'execució d'una coreografia d'un altre món. Encreuaments d'un cantó a l'altre de la pista, les tombarelles i un relat, amb el de les quatre presoneres trencant les armes –les metralletes van aixecar alguna susceptibilitat en els cossos de seguretat als diversos controls– de les 20 vigilants quan se n'havien aconseguit alliberar, van fer que el recinte de Mouilleron le Captif esclatés en aplaudiments i cap més emoció de veure una puntuació que només serviria per certificar el títol continental. Un 10 en la puntuació tècnica, amb la dificultat que suposa en aquest aspecte, acompanyat de tres 9,9 i tres 9,8. I en l'artística, la penalització de 0,2 per una relliscada només va fer que, enlloc de deus, la nota més repetida pels jutges fos el 9,8 –cinc vegades.

Abans que sortís l'Olot, el Girona era tercer darrere els conjunts italians. El primer conjunt transalpí, gran dominador global del campionat en totes les categories, va ser el tercer dels 13 conjunts grans a actuar i el primer a treure un 10. Dues caigudes en l'inici de l'actuació del Girona ja van penalitzar la coreografia de les de Núria Soler, que es van sobreposar i que van acabar segones de manera virtual abans que el segon les fes caure al tercer lloc. L'Olot les va deixar fora del podi continental, que se'ls segueix resistint malgrat tenir una plata i un bronze en els dos últims campionats del món el 2015 i 2016.

Ovació prèvia