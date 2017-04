“No tinc paraules per descriure el que significa tenir aquesta copa deu vegades al club on m'han vist créixer professionalment i del qual soc soci des de fa tan temps que ni me'n recordo. Per a mi té un sentit especial”, va manifestar Nadal durant els parlaments, després de felicitar Dominic Thiem per la seva temporada. “Has fet una gran setmana i segur que t'emportaràs aquest trofeu a casa ben aviat”, li va dir a l'austríac. Efectivament, Thiem és un candidat seriós a regnar algun dia a Barcelona. Però, de moment, el rei segueix sent Nadal, que va valorar molt positivament el seu inici de curs sobre argila: “Montecarlo i Barcelona són dos tornejos superespecials per a mi. És l'inici somiat sobre terra.”

Quant al relat del partit, el manacorí va subratllar com a clau haver-se avançat: “El primer set tenia una importància vital. Estava sent mot dur. M'he sentit còmode buscant el seu revés i també he buscat boles curtes perquè s'hagués de desplaçar.”