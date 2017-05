El SPiSP guanya l'estatal juvenil

El Tarragona 2018 SPiSP va guanyar el campionat d'Espanya juvenil, que es va disputar a Llorca. Després d'un gran campionat es van emportar el títol en una ajustada final contra el C Vigo Voleibol (3-2). Els gallecs es van avançar amb un 1-2 i els tarragonins van saber remuntar i emportar-se la victòria. Aquest és el tercer títol de campions d'Espanya juvenil del Sant Pere i Sant Pau després dels del 1997 i el 2005. En la semifinal el SPiSP va guanyar l'altre equip català, el CV Sant Martí de Barcelona (3-0). El Sant Martí va lluitar per la medalla de bronze, però va acabar quart. En el partit per pujar al podi va ser derrotat pel AD CV Terol per 3-2, després d'anar guanyant per 0-2.

L'estatal juvenil femení es va jugar a la Corunya i el DSV CV Sant Cugat va ser el subcampió estatal en perdre la final contra el Professional Answer Alcobendas per 3-0. En la semifinal, les vallesanes havien superat al RGC Covadonga per 3-1. La cinquena posició va ser per al CVB Barça, que va derrotar el Zalaeta gallec per 3-0, mentre que el CV Vall d'Hebrón va acabar novè en vèncer per 3-1 el Cuesta Piedra Santa Cruz, de Tenerife.