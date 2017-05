La ciutat ovalada

Lluïsa Moret va relatar com va viure des de la llotja del Zorrilla l'expulsió de l'estadi dels dos seguidors que portaven una estelada. “Em va trucar un veí que era el pare d'un dels afectats queixant-se perquè volien detenir-lo. Immediatament vaig dir a l'alcalde de Valladolid que ho aturés, va parlar amb el seu regidor d'Esports però era cosa de la Policía Nacional, em deien”, va explicar Moret, que troba lamentable que no es deixés veure el partit a dos nois per un tema de “llibertat d'expressió”. “Com a mínim no els van detenir, sí que els van tenir retinguts i no els van deixar entrar en el camp, i és trist que la gran festa del rugbi a Espanya i Catalunya quedés enterbolida per un fet com aquest. Va ser una actuació innecessària.” Moret va dir que tant l'Ajuntament com el club estaran al costat dels dos seguidors si se'ls obre un procés judicial. El president, per la seva banda, tampoc entén l'actuació de la policia i recorda que la relació entre les dues aficions va ser cordial: “Es van reunir en el tercer temps a la Fan Zone, això s'ha de destacar.”