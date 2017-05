El Barça Lassa esquiva els rivals del grup de la mort

Per a la final de la lliga de campions encara queda un mes i, per a la majoria de components del Barça Lassa, la realitat més immediata són els partits classificatoris per a l'europeu de seleccions. En aquesta ocasió a més de Xavi Pascual, que exerceix com seleccionador de Romania, són set els convocats pels seus respectius equips: Viran Morros i Valero Rivera (Espanya), Kiril Lazarov i Borko Ristovski (Macedònia), Cédric Sorhaindo i Timothey N'Guessan (França) i Kamil Syprzak (Polònia). La selecció de Jordi Ribera juga avui a Innsbruk contra Àustria i dissabte, a Lleó contra el mateix rival. En aquesta concentració els jugadors blaugrana coincidiran amb tres components del Vardar, Joan Cañellas, Arpad Sterbik i Alex Duixebàev. Amb diverses molèsties físiques, aquest cop no competiran amb la selecció espanyola Víctor Tomàs, Raúl Entrerríos i Gonzalo Pérez de Vargas. Després dels partits de seleccions, el Barça afrontarà les quatre últimes jornades de la lliga Asobal, el títol de la qual ja va segellar el 18 d'abril contra el Bidasoa. La represa del campionat serà el dia 10 a la pista del Port Sagunt i tancarà la competició contra el Puente Genil, l'Anaitasuna i l'Osca. Després de la final a quatre de Colònia, al Barça encara li quedarà pendent la copa del Rei, que es disputarà en format de final a vuit en una seu encara per determinar.