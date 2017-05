Terra de certeses

Amb Valentino Rossi “inesperadament” al capdavant del campionat, perquè és l'únic que no ha fallat en les tres primeres curses de l'any, el comboi de Moto GP fa finalment parada i fonda a Europa. A Jerez, veritable punt de partida del mundial segons una llei no escrita que regeix el certamen.

Cada circuit té les seves coses, i el curt i estret traçat andalús passa per un dels més exigents per a les motos. I en qualsevol cas, el primer en el periple anual que posa a prova el paquet que defineix la competitivitat de la màquina: l'acceleració, l'estabilitat en la frenada i la velocitat dibuixant el revolt. Habitualment en condicions de calor severa, amb una adherència poc agraïda i durant 27 voltes, Jerez és el termòmetre d'Europa –dilluns i dimarts hi ha previstos els primers entrenaments oficials enmig de la temporada.

La M1, la RC213V