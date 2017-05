Titans catalans

L'ampostí Josep Betalú i la vigatana Anna Ramírez van aconseguir la victòria en la dotzena edició de la Gaes Tital Desert By Garmin. Per a tots dos va ser el segon cop que guanyen la prova. Betalú va revalidar el triomf de l'any passat i Ramírez va recuperar el títol que havia aconseguit l'any 2015. La darrera etapa, de només 51 quilòmetres, no va produir canvis en la general, i la victòria va ser pel colombià Diego Tamayo. Betalú va arribar just darrere el seu màxim rival, el barceloní Roberto Bou, que no va poder retallar els 35 segons de desavantatge. La victòria de Josep Betalú s'ha convertit en la més ajustada de la història. En noies, la cubana Olga Echenike va guanyar la darrera etapa i Anna Ramírez va ser tercera i va mantenir l'avantatge en la general.