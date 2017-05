Multa per haver xiulat l'himne espanyol en la copa del Rei

La comissió permanent de la comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'Esport ha sol·licitat dues multes de 600 euros als dos aficionats de la UE Santboiana que van xiular l'himne espanyol abans que comencés diumenge passat la final de la copa del Rei de rugbi, que es va jugar a Valladolid. L'organisme va recordar ahir en un comunicat que aquestes dues persones “van alterar l'ordre en xiular amb xiulets mentre sonava per megafonia l'himne nacional”. Aquests dos aficionats van ser retirats de l'estadi també per haver exhibit estelades, segons va anunciar el mateix club, que va protestar contra aquesta situació. La Policía Nacional els va denunciar per exhibició de “símbols inconstitucionals”.