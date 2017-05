Un bon moment per gaudir

És la darrera cita de l'any i, segurament, la més esperada. Els quatre millors equips de la divisió d'honor seran entre avui i demà a Can Salas per disputar-se el títol de lliga, propietat de l'Egara. “Tinc unes ganes boges que comenci. Fins i tot, una mica d'ansietat. Se m'ha fet llarga la setmana”, explica Ramon Romeu, defensa egarenc que penjarà l'estic quan acabi la final a quatre. Els ratllats es veuen les cares avui (15.15 h) amb el Club de Campo madrileny, al qual han guanyat en els tres partits en què s'han enfrontat aquesta temporada. “No ens en podem refiar perquè arriben en un bon moment i són un equip farcit d'individualitats”, explica Romeu, que recorda que el Club de Campo té un dels millors llançadors de penal de la lliga. Després de superar la Complutense en el play-off amb solvència, els egarencs volen mantenir el ritme dels darrers partits i reeditar el títol que l'any passat van aconseguir a Madrid després de quinze anys sense fer-ho.

En la primera semifinal (13.15 h), el Polo i l'Atlètic es veuran les cares en la reedició de la final de la copa passada. “Fa un parell d'anys que no els guanyem, tot i que crec que les distàncies s'han escurçat”, considera Jordi Carrera, un dels referents defensius dels terrassencs. “Si pensem que amb història guanyarem l'Atlètic, anem molt equivocats. Si cometem errors els pagarem molt cars”, afirma Migue Masana, un dels capitans del Polo. “L'Atlètic ens posarà les coses molt complicades. El que va passar en la final de la copa ja no val per a res”, hi afegeix el barceloní. Les grades de l'anomenada “catedral” estaran ben plenes per rebre un Polo que ha fet una lliga regular pràcticament perfecta, en què només ha perdut un partit. L'Atlètic, per la seva banda, s'ha mostrat més irregular durant el curs, tot i que els terrassencs arriben a la final a quatre “en un bon moment de maduresa”, analitza Jordi Carrera, que, com Ramon Romeu, penjarà l'estic quan acabi aquesta final a quatre.