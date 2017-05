“No pensava que teníem tanta gent al darrere”

Em queda molt per aprendre i vull seguir creixent a la Santboiana. Si seguim així, arribaran més títols

Va ser un dels protagonistes de la final de copa de Zorrilla, amb tres xuts entre pals que van ser decisius per a què la Santboiana tornés a guanyar un títol tants anys després. Ara, Albert Millán es prepara per ajudar el seu equip en les eliminatòries de play-off de la lliga de divisió d'honor. El primer escull és el Complutense Cisneros, aquest migdia, a dos quarts d'una, al Baldiri Aleu. En la semifinal espera, un altre cop, El Salvador. De tot plegat en parlem en aquesta entrevista.

Ja ha paït el que suposa ser campió?

Sí, vam gaudir de l'èxit en la copa durant gairebé tota la setmana passada. Des de fa una setmana que només pensem en el play-off de quarts de final de la lliga, contra el Cisneros.

Els tres cops de càstig que va transformar en la final contra El Salvador és el millor que li ha passat jugant a rugbi?

He, he, he... Crec que sí. No havia tingut mai l'oportunitat de fer uns xuts tan importants i van entrar tots tres. Va ser una bogeria.

I això que quan va arribar a la Santboiana, el curs passat, no era el xutador de l'equip.

He estat xutador tota la vida excepte la temporada passada, en què se n'encarregava un altre jugador. Aquest any he tingut l'oportunitat de fer-ho i ha anat molt bé.

De fet, ha estat el tercer millor xutador de la lliga de divisió d'honor.

Sí, amb 195 punts.

Amb només 23 anys, encara no ha tocat sostre. Vol seguir creixent a Sant Boi?

Acabo de començar i em queda moltíssim. I sí, vull seguir aquí, créixer aquí. Si seguim fent bé les coses arribaran més títols.

El seu capità, Josep Balselobre, assegura que la copa ha de suposar un punt d'inflexió per a aquest equip. Hi està d'acord?

Teníem un molt bon nivell de joc, però ens faltava fer un salt pel que fa a la mentalitat. No sabíem com guanyar una final, potser no hi estàvem preparats. Ara hem demostrat que sí. Vam afrontar el partit contra El Salvador amb calma, vam fer el nostre joc, no vam caure en la trampa i aquí tenim la copa.

Van aprendre a guanyar finals, a més, en camp contrari, davant de més 20.000 persones i contra un dels millors equips de l'Estat.

Sí. El Salvador és el millor equip de la divisió d'honor, però en les finals el millor és el que menys falla. Nosaltres no vam cometre cap errada greu i, a més, vam defensar com bojos.

Fins a quin punt ha estat important l'arribada de Lewis i del ‘Maño', Ricardo Martirena, per a la construcció d'aquest equip?

Tots dos han fet una molt bona feina. Sense ells no hauríem arribat a la final de copa, ni l'hauríem guanyat.

El fet d'haver estat campions els treu pressió en els ‘play-off' pel títol de lliga?

No és que ens tregui pressió, és que ja hem guanyat alguna cosa i tenim la satisfacció d'haver fet una part de la feina. Però anem per la lliga, i el primer que tenim són els quarts de final, un partit molt dur.

Serà un partit a vida o mort contra el Complutense, al Baldiri Aleu. Aquest curs ja els han guanyat, dos cops en la lliga i un en la copa. Espera que arribin motivats especialment?

Sí, molt motivats i més descansats. És cert que enguany els hem guanyat tres cops, però el darrer va ser amb una marca en l'últim minut. Juguen un rugbi semblant al nostre, molt vistós. A tots dos ens agrada jugar a la mà, que la pilota s'obri, tenir la possessió i atacar. Serà un partit molt bonic de veure i molt igualat. Potser som favorits, però serà dur.

En les semifinals es poden tornar a trobar El Salvador. Si fos així, demanarien jugar el partit a Zorrilla en lloc del Paco Rojo?

He, he, he... no, amb un cop d'haver-los guanyat davant 20.000 persones ja n'hi ha prou. Ells tenen la seguretat que al seu camp no perdran, però si fem el nostre joc i no cometem errades podem guanyar qualsevol equip d'aquesta lliga.

Tot el suport que va veure que rebien per part de l'afició de Sant Boi, en la celebració de la copa, els esperona a posar encara més ganes en aquest ‘play-off' per la lliga?

Sí, i tant. No m'imaginava que teníem tanta gent al darrere. El poble està entregat. El suport que tenim, per part de l'Ajuntament, la població i el club és increïble. Sabem que, passi el que passi, seguiran amb nosaltres.