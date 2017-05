Cap al derbi amb punteria

L'Atlètic Terrassa i l'Egara es veuran les cares aquest migdia (14 h) en la final de la divisió d'honor. Els ratllats defensaran el títol aconseguit la temporada passada al feu d'un Atlètic Terrassa, l'etern rival, que té la possibilitat de recuperar un tron on no s'asseu des del 2012. “És el millor partit possible. Insistiré als meus jugadors que una final així és única. Que la disfrutin”, comentava Siso Ventalló, entrenador de l'Egara, després de superar el Club de Campo en les semifinals. Els ratllats van patir més del compte en un partit que van tenir controlat des del primer minut fins a gairebé l'últim. A les acaballes, però, el Club de Campo va disposar d'un parell d'ocasions per forçar els shoot-out, que, per com s'havia desenvolupat el matx, ni havien passat pel cap dels egarencs. En el duel d'especialistes en el penal, Pau Quemada es va presentar primer. A les acaballes del primer quart, l'egarenc va engaltar la primera canonada i va batre Álvaro Negrete. El guió es va repetir en el segon període, Quemada va fer el 0-2 en el tercer penal egarenc i va materialitzar així el domini d'un Egara que no donava opció als madrilenys.

L'especialista Leandro Tolini, segon màxim golejador de la lliga, va voler respondre a Quemada i va retallar distàncies en l'inici del tercer període. La ràpida resposta de Quemada, però, que va fer el seu tercer gol pocs minuts després, va deixar tocat el Club de Campo, que només va reaccionar a les acaballes i quan semblava que ho tenia tot perdut. Tolini va fer el 3-2 i va disposar d'un parell d'ocasions per forçar els shoot-out. Els ratllats, però, que van perdonar molt davant de porteria, van fer valer la punteria de Pau Quemada per segellar el bitllet per a la final.

No va sorprendre a ningú el recital de Quemada a Can Salas, perquè, pocs minuts abans, Roc Oliva també havia firmat un hat-trick determinant que conduïa l'Atlètic a la final. Tot i el gol inicial del Polo, obra del jove Javi Cabot, els grocs van oferir un magnífic nivell i van saber controlar el potencial del Polo, que avui es perdrà una final d'un títol nacional després de jugar-ne nou de consecutives. Roc Oliva va empatar el duel poc després en el seu primer penal, però el Polo es va tornar a avançar després que Lucas Vila aprofités un stroke molt discutit. L'Atlètic es va refer del cop gràcies, sobretot, al seu principal protagonista, Roc Oliva, que va empatar el matx de penal, com no podia ser d'una altra manera. I, tot just començar el darrer període, Oliva, de nou, va donar avantatge a l'Atlètic, que s'ho havia merescut. A partir d'aquí, però, el Polo va posar setge a la porteria de Calzada, que, fins i tot, va aturar un nou stroke a Vila per completar una actuació magnífica. El porter local i Roc Oliva es van erigir en els herois de l'Atlètic, que avui lluitarà per una lliga que no guanya des del 2012.